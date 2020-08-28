Общественные организации и творческие союзы Беларуси требуют остановить насилие и беззаконие в стране

Источник материала: БелаПАН

Минск, 28 августа. Руководители общественных организаций и творческих союзов Беларуси требуют остановить насилие и беззаконие в стране. Их заявление опубликовано на сайте Белорусского ПЕН-центра.

"В нашей стране происходят драматические, трагические события, причиной которых послужила кампания по выборам президента, — отмечают его авторы. — Многочисленные нарушения избирательного законодательства во время агитационной кампании и фальсификации при подсчете голосов не позволяют считать эти выборы состоявшимися. Действия силовых структур при подавлении справедливых протестов мирных граждан по уровню бесчеловечности и жестокости напоминают зверства сталинских палачей в период репрессий 1930-х годов и фашистских оккупантов во времена Второй мировой войны".

"Официальными СМИ развязана кампания истерии, нагнетания слухов об угрозах извне и захвате страны, шельмования тех, кто настаивает на соблюдении властями закона и справедливости, выступает за единство нации. Как и в сталинские времена, простых людей пытаются ввести в заблуждение, приписывая лидерам протеста преступления, которых они не совершали. Участники мирных и законных протестов подвергаются давлению на работе и судебным преследованиям. Для организации акций в оправдание сфальсифицированных результатов выборов используется административный ресурс и бюджетные средства", — подчеркивают подписавшие заявление.

Лидеры общественных организаций и творческих союзов убеждены в том, что главным образом ответственность за разрастающийся в стране масштабный кризис лежит персонально на Александре Лукашенко, который "для сохранения своего положения пошел не только на превышение власти, но и поднял оружие на свой народ".

Чтобы стабилизировать ситуацию в стране, восстановить законность и исполнить волеизъявление народа, авторы заявления требуют от государственных органов "провести повторные президентские выборы в сроки, определенные Конституцией, с новым составом избирательных комиссий всех уровней, сформированных на демократической основе".

Они также требуют начать "расследование нарушений избирательного законодательства во время президентской избирательной кампании, массовых беспорядков и убийств во время протестов против фальсификации президентских выборов".

Трибуна государственных СМИ, отмечают авторы заявления, должна быть предоставлена людям со всеми точками зрения, а обсуждение ситуации в стране надлежит организовать с участием представителей всех политических сил.

Кроме того, убеждены они, необходимо провести "круглый стол о ситуации в Беларуси и путях выхода из кризиса с участием представителей власти и общественности", в том числе созданного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране.

Заявление на данный момент подписало около 30 лидеров организаций и союзов, в том числе председатель Белорусского ПЕН-центра, нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич, ее заместители, члены правления организации, глава объединения "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны", экс-депутат Палаты представителей Елена Анисим, председатель международного общественного объединения "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" Алена Маковская, председатель совета Союза белорусских писателей Борис Петрович (Саченко), председатель Белорусского фонда культуры, бывший замминистра культуры Тадеуш Стружецкий, председатель Белорусского союза дизайнеров Дмитрий Сурский.

Подписи под заявлением также поставили главы Минской областной организации "Общество защиты потребителей", центра досуга взрослых и детей "Эко Жизнь", центра "Правовая помощь населению", республиканскай общественной организации "Белорусская палата моды", белорусского республиканского союза пенсионеров "Наше поколение", Офиса по правам людей с инвалидностью, гражданской инициативы "Рада белорусской интеллигенции", ОО "Таварыства беларускай школы", рабочей группы Ассамблеи неправительственных организаций Беларуси, Белорусского общественного объединения фотографов, правовой инициативы "Верховенство закона", юридической комиссии Белорусского Хельсинкского комитета, сообщества "Погоня" Белорусского союза художников, Белорусского комитета Международного совета по памятникам и историческим достопримечательностям ICOMOS, оргкомитета Всебелорусского конгресса за независимость, социально-благотворительного учреждения "ФриМОВА", профсоюза РЭП, объединения "Звено".

Заявление открыто для подписания.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Общественные организации и творческие союзы Беларуси требуют остановить насилие и беззаконие в стране Минск, 28 августа. Руководители общественных организаций и творческих союзов Беларуси требуют остановить насилие и беззаконие в стране. Их заявление опубликовано...

Захар Щербаков, БелаПАН.