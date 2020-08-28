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Лукашенко высказался о БЧБ-флаге: А этот флаг, вы же видите: портреты Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги
28.08.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Лукашенко высказался о БЧБ-флаге и рассказал, почему приносил свою первую присягу под ним. Его слова цитирует телеграм-канал
— Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал.
Он напомнил, что за нынешнюю символику на референдуме проголосовало большинство.
— Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги.
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Лукашенко высказался о БЧБ-флаге: А этот флаг, вы же видите: портреты Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги
Он объяснил, почему принимал первую присягу под БЧБ-флагом: «Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и...
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