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Лукашенко высказался о БЧБ-флаге: А этот флаг, вы же видите: портреты Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги

28.08.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Лукашенко высказался о БЧБ-флаге и рассказал, почему приносил свою первую присягу под ним. Его слова цитирует телеграм-канал «Пул первого».


Фото: Sputnik / Ю. Иванов (по разрешению агентства Sputnik специально для TUT.BY)

— Меня за это не надо критиковать. Умный человек скажет: президент законопослушный. Тогда был такой флаг, установленный Верховным Советом (мы не голосовали за эту символику, но большинством она была принята под давлением наших националистических депутатов). Никакой конспирологии. Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и делал.

Он напомнил, что за нынешнюю символику на референдуме проголосовало большинство.

— Народ высказался за эту символику. А этот флаг, вы же видите: портреты Адольфа Гитлера и кругом висят бело-красно-белые флаги.

 
 
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Он объяснил, почему принимал первую присягу под БЧБ-флагом: «Иначе я тогда поступить не мог. Я должен был быть президентом для всех, и законопослушным. Я так и...
 
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