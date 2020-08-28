В Витебске милиция разогнала мирный протест медиков и горожан

Источник материала: Tut.by

В Витебске 27 августа около 30 медработников вышли на мирную акцию протеста против итогов выборов. Медики стояли вдоль улицы Воинов-интернационалистов, недалеко от областной клинической больницы, сообщает «Витебский курьер news». Через полчаса приехала милиция — и попросила всех разойтись.





Медики в белых халатах не выкрикивали лозунгов, только хлопали в ладоши и держали плакаты: «Нет насилию!», «Мы — не оппозиция, нас большинство», «Восстановить в должности академика Мрочека» (известного белорусского кардиолога, ученого Александра Мрочека уволили по инициативе Минздрава).

Медиков пришли поддержать некоторые горожане. Они стали рядом в «цепь солидарности».

Примерно через полчаса после начала акции к медикам подъехал автобус с милицией. Мирных протестующих разогнали. Обошлось без задержаний.

Видео: страница Дмитрия Казакевича в фейсбук