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В Витебске милиция разогнала мирный протест медиков и горожан

28.08.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 27 августа около 30 медработников вышли на мирную акцию протеста против итогов выборов. Медики стояли вдоль улицы Воинов-интернационалистов, недалеко от областной клинической больницы, сообщает «Витебский курьер news». Через полчаса приехала милиция — и попросила всех разойтись.


Медики в белых халатах не выкрикивали лозунгов, только хлопали в ладоши и держали плакаты: «Нет насилию!», «Мы — не оппозиция, нас большинство», «Восстановить в должности академика Мрочека» (известного белорусского кардиолога, ученого Александра Мрочека уволили по инициативе Минздрава).

Медиков пришли поддержать некоторые горожане. Они стали рядом в «цепь солидарности».

Примерно через полчаса после начала акции к медикам подъехал автобус с милицией. Мирных протестующих разогнали. Обошлось без задержаний.

Видео: страница Дмитрия Казакевича в фейсбук

 
Теги: Витебск
 
 
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Медики в белых халатах не выкрикивали лозунгов, только хлопали в ладоши и держали плакаты: «Нет насилию!», «Восстановить в должности академика Мрочека», «Мы - не...
 
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