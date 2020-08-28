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В Витебске милиция разогнала мирный протест медиков и горожан
28.08.2020 13:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 27 августа около 30 медработников вышли на мирную акцию протеста против итогов выборов. Медики стояли вдоль улицы Воинов-интернационалистов, недалеко от областной клинической больницы,
Медики в белых халатах не выкрикивали лозунгов, только хлопали в ладоши и держали плакаты: «Нет насилию!», «Мы — не оппозиция, нас большинство», «Восстановить в должности академика Мрочека» (известного белорусского кардиолога, ученого Александра Мрочека
Медиков пришли поддержать некоторые горожане. Они стали рядом в «цепь солидарности».
Примерно через полчаса после начала акции к медикам подъехал автобус с милицией. Мирных протестующих разогнали. Обошлось без задержаний.
Видео:
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Медики в белых халатах не выкрикивали лозунгов, только хлопали в ладоши и держали плакаты: «Нет насилию!», «Восстановить в должности академика Мрочека», «Мы - не...
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