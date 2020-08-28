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В Витебске 1 сентября откроется новая школа - впервые за 10 лет

28.08.2020 13:57 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Витебске 1 сентября примет учеников новая школа — № 47 в микрорайоне Билево. Последний раз в городе такое событие было 10 лет назад, сообщает ОНТ. Учиться здесь будут около 2 тысяч школьников.


СШ № 47 в Витебске

В классах — современное мультимедийное оборудование: можно проводить презентации, показывать кино. Есть два спортивных зала, два бассейна, большой городок на свежем воздухе с площадками для командных видов спорта.

Школа — очень большая, и на стенах есть подсказки, чтобы никто не заблудился во всех корпусах и переходах.

Новая школа носит имя генерала Евгения Ивановского — уроженца Витебской области, который освобождал Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

 
Теги: Витебск
 
 
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Учиться здесь будут около 2 тысяч школьников.
 
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