«Я не вижу оснований для возбуждения импичмента». Избиратели встретились с депутатом

Источник материала: Tut.by

В среду, 26 августа, депутат Палаты представителей от 106-го избирательного округа столицы Сергей Дик встречался с избирателями, которые пытались узнать у него его собственную позицию по волнующим общественность проблемам, а также побудить к конкретным действиям. В распоряжении TUT.BY оказалась аудиозапись встречи.





Само общение депутата с избирателями длилось около получаса и, судя по тому, как он и другие участники уточняют, сколько минут осталось в их распоряжении, встреча была строго регламентирована по времени. Часто разговор был эмоциональным и шел на повышенных тонах. Как сам депутат, так и собравшиеся люди часто отклонялись от темы, поэтому общение было не слишком содержательным. Но из того, что было сказано народным избранником, можно понять его позицию по некоторым актуальным вопросам.

Сергею Дику сразу задали вопрос о том, известно ли ему о фактах фальсификаций на выборах, а также о насилии сотрудников силовых структур в отношении граждан.

— Да, я в курсе событий, исходя из той информации — официальной. Я смотрю телевизор. Более того, бываю на митингах. Вот не далее как вчера выступал на митинге на Комаровском рынке. До этого я был на других митингах. Я вижу ситуацию. Что касается фальсификаций — это ваше личное мнение. Я основываюсь на официальных результатах, которые были озвучены ЦИК, — ответил депутат.

Несколько человек из зала назвали действия силовиков фашизмом и сравнили с их с работой Гестапо. Депутат отреагировал и на эти реплики.

— Что такое фашизм? Я попрошу здесь не употреблять, потому что мой отец ветеран войны, инвалид Великой Отечественной войны, воевал с фашизмом. И я прекрасно знаю, что такое фашизм.

Депутату рассказали о поданных жалобах на нарушения при проведении голосования, как досрочного, так и в основной день. Он поинтересовался, получены ли по ним ответы, и предложил дождаться реакции соответствующих органов в установленный законом срок, а также отметил, что может это проконтролировать.

Одна из присутствовавших спросила Сергея Дика, готов ли он выполнить волю народа, если его попросит большинство из 64 тысяч зарегистрированных в его округе избирателей, и инициировать процедуру импичмента президента в парламенте.

— Я не вижу оснований для этого, — ответил депутат.

«Ввиду многократных нарушений закона», — последовала реплика из зала.

— Которые кем установлены, где зафиксированы эти нарушения? Вы мое мнение хотите услышать? Я не вижу. […] Я представитель от народа. Поэтому нарушения должны — юристов нет, поэтому никто не может вам сказать — быть зафиксированы.

После этого люди начали возмущаться. Говорилось о недавних высказываниях Александра Лукашенко о том, что учителя должны разделять государственную идеологию или не работать в школе — по мнению собравшихся, они не соответствуют Конституции. Также задавался вопрос, какая же в Беларуси государственная идеология.

— Сколько осталось «крикунам»? — спросил о времени встречи депутат, судя по всему, у своего помощника.

— Я не вижу оснований для возбуждения импичмента. Коротко и ясно, — закончил отвечать на вопрос Сергей Дик.

— Что вы конкретно сделали за эти три недели?

— А какая на нашем участке, в нашем районе вот ситуация? Спокойная ситуация. Люди имеют право выйти. […] Я власть какая? Законодательная. Я с людьми ничего не должен делать. Я людей должен поддерживать, понимаете? Даже если они мне «тыкают», невоспитанные люди. Более того, сейчас я рассматриваю и даю ответы на те обращения, которые ко мне поступили. Поступило несколько десятков обращений. Дальше, чтобы вы понимали: я сегодня пришел, но нахожусь официально с 17 августа в отпуске.

«Самое время!» — хором отреагировали находившиеся в помещении люди, затем последовали аплодисменты.

Когда люди задали вопрос о массовых акциях и о возможности узнать, какие из них разрешены, а какие нет, оказалось, что те митинги, о посещении которых депутат Дик говорил в начале встречи, были разрешены властями. Судя по всему, речь шла о митингах в поддержу действующей власти и Александра Лукашенко.

Сергей Дик был избран депутатом Палаты представителей осенью прошлого года. До этого он занимал должность первого проректора Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники.