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С вениками и полотенцами: возле Академии наук прошла акция протеста
28.08.2020 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг – Sputnik. Непродолжительная акция протеста прошла возле здания Академии наук Беларуси, передает с места событий в пятницу корреспондент Sputnik.
До появления демонстрантов на место прибыли сотрудники милиции. Как только участники акции развернули плакаты, правоохранители предупредили их о нарушении закона о проведении массовых мероприятий. Люди без споров покинули место, перешли проспект Независимости и отправились в сторону площади Якуба Колоса.
© Sputnik Юлия Балакирева
Кто-то был в банной шапочке, кто-то - в полотенце
По оценке Sputnik, в акции принимали участие 20-30 человек. Собравшиеся сообщили, что являются научными сотрудниками белорусских вузов, в том числе БГУИР и БНТУ, а также Академии наук.
"Мы вышли, как и все, против насилия, против произвола, против беззакония, против этого цирка, который творится", - сказал один из участников.
Демонстранты принесли с собой плакаты с надписями "Чистая наука", "Идите в баню" и "Не отмоешься". У некоторых с собой были банные шапочки, веники и полотенца.
Массовые несанкционированные акции протеста начались в Беларуси после
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Собравшиеся сообщили что работают в академии и вузах, и выступают за свободу в стране, с собой у некоторых были банный шапочки, веники и полотенца.
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