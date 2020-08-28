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В телеграм-каналах появилось сообщение, что сняли ректора медуниверситета в Гродно. Минздрав опроверг
28.08.2020 15:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в некоторых телеграм-каналах появилась информация о том, что с должности сняли ректора Гродненского медицинского университета Виктора Снежицкого. Ранее у себя на странице в Facebook он осудил насилие со стороны силовиков. Минздрав опроверг сообщения о снятии ректора с должности.
Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что с должности сняли ректора Гродненского медицинского университета Виктора Снежицкого. Как оказалось, он сейчас в отпуске, информацию об увольнении увидел в телеграм-каналах и после этого позвонил в Минздрав уточнить, так ли это.
— Я звонил в отдел кадров Министерства здравоохранения, они ничего не знают, — сказал Виктор Александрович.
Минздрав в своем телеграм-канале снятие ректора с должности опроверг и дал
Ранее Виктор Снежицкий на своей странице в Facebook осудил насилие со стороны силовиков. Он написал: «Дорогие друзья! Поддерживаю своих коллег-медиков, и всех протестующих против насилия и задержаний. Кадры, свидетельствующие о жестоких избиениях демонстрантов — шокируют. Только народ Беларуси, его воля определит как нам жить дальше».
Виктор Снежицкий — известный и уважаемый кардиолог и профессор. Он руководил кардиологическим отделением, а затем был главврачом Гродненского областного кардиологического центра. Ректором Гродненского государственного медицинского университета работает с 2010 года.
На сайте Гродненского государственного медуниверситета
Напомним, вчера, 27 августа, известный белорусский кардиолог, заслуженный деятель науки, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук, профессор
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В телеграм-каналах появилось сообщение, что сняли ректора медуниверситета в Гродно. Минздрав опроверг
Сегодня в телеграм-каналах появилась информация о том, что с должности сняли ректора Гродненского медицинского университета Виктора Снежицкого. Минздрав эту...
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