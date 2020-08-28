«Отставка Лукашенко вызовет хаос». Топ цитат депутата Давыдько на встрече с избирателями

Источник материала: Tut.by

27 августа депутат и председатель «Белой Руси» Геннадий Давыдько встречался с избирателями, которые заявили, что намерены отозвать его кандидатуру из парламента, поскольку он утратил доверие людей. Претензии к политику те же, что и к другим депутатам: ничего не сделал для разбирательства по факту фальсификации выборов, ничего не предпринял, чтобы разобраться по факту избиения и применения пыток в отношении задержанных. Мы посмотрели стрим «Еврорадио» и выбрали самые яркие цитаты из ответов Давыдько.



Геннадий Давыдько Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

О победе Лукашенко на выборах с результатом более 80%

— Я считаю, что Лукашенко победил. Я не могу считать туда или сюда, у меня есть свои ощущения. Мои ощущения, когда я встречался по всей стране с людьми, 60% было точно за Лукашенко. В Минске, ну, может, это было 50% или 40%, я не знаю, но доверяю цифрам Центральной избирательной комиссии. Я опросил членов избирательной комиссии, которые являются и членами «Белой Руси». Мне они все сказали, что на их участках фальсификаций не было. Дальше мои полномочия заканчиваются. Независимых наблюдателей я не опрашивал, потому что лично с ними не знаком и не знаю, насколько они независимые. Мне достаточно было опросить людей, которым я доверяю, которых я считаю честными и нормальными людьми. Что касается независимых наблюдателей, по-любому они бы были недовольны, даже если бы (у Лукашенко) было 60%. В целом я уверен, что выборы прошли законно, и результаты меня удовлетворяют.

Про импичмент Лукашенко

— На это я, само собой, не пойду. Лукашенко должен оставаться президентом.

Про ОМОН на избирательных участках

— Накануне выборов прошла оперативная информация, что на многих участках Республики Беларусь, не только в Минске, готовятся провокации по захвату зданий, разоружению милиционеров. Эта информация поступила официально, в связи с чем было принято решение усилить охрану избирательных участков во избежание политических происшествий. И в данном случае силовые меры, которые вы видели, были направлены не против голосующих, а против возможных провокаций. Ожидалось все что угодно.

Кто ответит за пытки? И почему нет ни одного уголовного дела?

— Комиссия по правам человека занимается законодательством в области прав человека. Функций омбудсмена у комиссии нет, — пояснил Давыдько как глава парламентской комиссии. — Я имею право как депутат говорить о правах человека и писать определенные обращения касательно прав человека. С точки зрения председателя у меня таких полномочий нет. Что касается допущенных нарушений, я считаю, что должно быть проведено жесткое расследование, профессиональное и точное — до суда. И нарушения со стороны правоохранителей, и со стороны митингующих, я имею в виду избиения — эти факты нужно фиксировать и проводить расследование. И с одной, и со второй стороны — закон должен быть для всех. По-моему, еще ни одного милиционера не наказали, но комиссия, которая создана, она сейчас и будет заниматься выявлением каждого случая, и каждого сотрудника правоохранительных органов будут расследовать и судить. Это быстро не делается. Я за то, чтобы это было быстрее, но не получается у меня.

Почему Давыдько постоянно говорит об угрозах независимости Беларуси?

— Я вижу, как гибнет моя Родина, вижу заинтересованность в этой территории… Никто не хочет, чтобы мы жили хорошо, все хотят завоевать эту территорию, разрушить экономику. Вы смеетесь. Подождите, во время Великой Отечественной войны на той стороне окопов были люди, которые на ломанном русском языке говорили: «Русские, сдавайтесь! Мы убьем жидов и комиссаров». И кидали еще такие листовки: мы вам дадим по несколько марок, и вы будете жить. Сейчас точно такие же есть СМИ, которые также кричат из-за бугра. Кстати, я когда сюда шел, в своем почтовом ящике обнаружил такую же листовку — русские сдавайтесь, если никто не пойдет работать, мы выплатим по миллиону (долларов). Что это такое? Это разрушение моей, нашей экономики. Вы это приветствуете что ли?

Беларусь как суверенное государство никому не нужна. И я считаю, что в таком случае нам лучше быть с Россией, она желает нам добра! Ведь ровно дружить со всеми соседями не получится!

Хотите вы это слышать или нет, но сейчас для нас единственный способ сохранить независимость — это подготовить новые выборы с президентом Лукашенко. […] Александр Лукашенко создал систему, которая может работать без него. Но в данном случае сильная фигура опытного политика, президента, она гарант стабильности на нашей территории. […] Если вы потребуете отставки Лукашенко, гарантирую вам хаос и приход других стран и других людей на нашу территорию.

Про бело-красно-белый флаг, за который наказывают белорусов

— Если флаг ценит хотя бы один человек, то этот флаг нельзя шельмовать. Под любым флагом убивали. Из чего угодно можно сделать и святое, и позорное. Полицаи с этим флагом убили троих моих родственников, а семерых расстрелял НКВД под другим флагом. Все совсем не просто. Да, под бело-красно-белым флагом были разные люди, но меня этот флаг не пугает.

Про уничтожение Купаловского театра, где работал сам Давыдько

— Мне очень грустно от того, что произошло на 100-летие Купаловского театра. Мне очень жаль, что артисты стали жертвами политических интриг. Считаю, что руководитель театра, вовлекающий труппу в политику, должен нести ответственность за свои действия.

Про десант российских журналистов на государственном ТВ

— Приехали российские журналисты и профессионалы, которых попросили помочь. Потому что до сих пор с белорусским потребителем информации работали польские и американские специалисты. Александр Лукашенко попросил россиян поработать с американскими и польскими профессионалами. Потому что, к сожалению, наши профессионалы не справились.

И если государственные СМИ по-прежнему пытаются работать над стабилизацией ситуации, то иностранные СМИ, иностранные агенты, например «Радио Свобода», работают, чтобы дестабилизировать ситуацию. Вот и вся разница.