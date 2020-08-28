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В Бресте задержали велосипедиста, который приехал с плакатом на суд к Юрию Стыльскому
28.08.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
28 августа возле здания суда задержали велосипедиста Виктора Косаря, который приехал поддержать лидера группу «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского. Об этом сообщает
Парень стоял возле входа в Дом правосудия с плакатом «Юрий ни в чем не виновен».
«Его задержали вместе с велосипедом, отвезли в Ленинский РОВД. Сказали, что продержат там до понедельника», — пишет «Бинокль».
Напомним, 28 августа в 10.00 в суде Ленинского района Бреста должны были рассматривать административное дело лидера брестской панк-рок-группы «Дай дарогу» Юрия Стыльского. Он явился на заседание, но его дело в суд так и не привезли. Музыканту сказали, что если оно все-таки появится,
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Об этом сообщил брат задержанного.
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