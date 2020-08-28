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В Бресте задержали велосипедиста, который приехал с плакатом на суд к Юрию Стыльскому

28.08.2020 16:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 августа возле здания суда задержали велосипедиста Виктора Косаря, который приехал поддержать лидера группу «Дай Дарогу!» Юрия Стыльского. Об этом сообщает городской журнал «Бинокль» со ссылкой на брата задержанного.


Виктор Косарь с плакатом на заднем фоне. На переднем — Юрий Стыльский

Парень стоял возле входа в Дом правосудия с плакатом «Юрий ни в чем не виновен».

«Его задержали вместе с велосипедом, отвезли в Ленинский РОВД. Сказали, что продержат там до понедельника», — пишет «Бинокль».

Напомним, 28 августа в 10.00 в суде Ленинского района Бреста должны были рассматривать административное дело лидера брестской панк-рок-группы «Дай дарогу» Юрия Стыльского. Он явился на заседание, но его дело в суд так и не привезли. Музыканту сказали, что если оно все-таки появится, его об этом уведомят.

 
Теги: Брест
 
 
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