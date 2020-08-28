«Не надо говорить, что все силовики - звери, а все демонстранты - пушистые». Караник побывал в гродненском вузе

Источник материала: Tut.by

«Неожиданно получился диалог, а не монолог», — говорят о встрече с новым главой Гродненской области Владимиром Караником члены инициативной группы Гродненского госуниверситета им. Янки Купалы. Их пригласили на встречу с новым председателем облисполкома, и хотя бы некоторые гродненцы услышали, что Караник думает о действиях милиции, забастовках и как желающие улучшить жизнь в стране могут сделать это законно.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В инициативную группу Гродненского госуниверситета входят преподаватели, работники, студенты вуза. Их около восьми часов вечера 26 августа профком университета оповестил, что 27 августа будет встреча с новым руководителем области. Независимые СМИ на встречу не пустили, хотя инициативная группа об этом просила. С ее стороны поговорить с Караником пришел 21 представитель.

Во время встречи гродненцы объясняли Владимиру Каранику свою политическую активность. Что планировавшие бастовать трудовые коллективы хотят сменяемости руководства страны и требуют незамедлительной отставки главы государства. Что люди сомневаются в легитимности действующего президента, не доверяют властям и тем, кто создал условия для фальсификаций или не расследовал инциденты на избирательных участках, хотя случаи зафиксированы на многочисленных аудио- и видеоматериалах.

Фактически Каранику продублировали требования, которые есть в открытом обращении инициативной группы университета — документ подписали более 2200 человек.

Тему фальсификаций Караник не обсуждал, зато высказался по другим. О встрече TUT.BY в деталях рассказал один из ее участников.

О расколе в обществе

По словам Караника, информация в государственных СМИ и других источниках информации — соцсетях, мессенджерах — «плохо соотносится между собой».

«Мы испытываем дефицит беспристрастия. Появилось две правды, не хватает объективности. Это вносит раскол в общество. Преодолевать проблемы нужно через диалог».

На это участники встречи заметили, что силовики с оружием в руках вряд ли к этому диалогу готовы или вообще его хотят.

Об увольнении и отчислении за убеждения

Владимир Караник дал слово, что гонений не будет.

«Если вы не нарушаете действующее законодательство, никто вас пальцем не тронет и никакого давления не окажет».

О насилии со стороны силовиков. С примерами

Члены инициативной группы рассказали Владимиру Каранику о насилии со стороны силовиков, с которым столкнулись сами. Один из них написал заявление о возбуждении уголовного дела в связи с неправомерным задержанием.

Вечером 9 августа доцент университета приехал в РОВД узнать о состоянии задержанного брата, но в итоге его самого задержали на всю ночь. Утром преподавателю сказали «извините» и отпустили. Другого работника университета 12 августа силовики без объяснения причин избили дубинками в центре города и отпустили.

На это Караник ответил:

«То, что права нарушены, ненормально. Но надо разобраться в каждом конкретном случае: что стало причиной и поводом, насколько обоснованно применение силы и так далее. Не надо обобщать, говоря, что все силовики — звери, а все демонстранты — белые и пушистые. Были нарушения с обеих сторон. У нас в стране живут спокойные, адекватные люди, которые в большинстве своем понимают язык убеждения, а не силы. Поэтому насилие на улицах меня пугает и расстраивает. Элемент силового задержания, когда человека просят остановиться, а он убегает, — в рамках действующего законодательства. Если же человек упал, бить нельзя».

На вопрос о том, почему не возбуждены уголовные дела в отношении силовиков, применивших насилие, Караник ответил, что заявления от потерпевших объединяются в одно делопроизводство.

О законности митингов за и против Лукашенко



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Речь шла о том, что 17 августа горисполком разрешил проводить собрания на центральных площадях Гродно. Разрешение продлилось 3 дня. Уже 20 августа решением совета депутатов площади Советская и Ленина были признаны местами, не предназначенными для массовых мероприятий. Но 22 августа на площади Ленина прошел митинг за Лукашенко.

На это Караник ответил:

«А кто первым начал? Неделю ходили с БЧБ незаконно. После этого вышли люди с государственным флагом. Нам было нечего сказать людям, почему остальным можно, а им нельзя. Власть пошла на формальные нарушения, чтобы соблюсти принцип справедливости [разрешив провести митинг за Лукашенко на площади Ленина]. Я готов нести ответственность. Мы вынесем предупреждение».

Владимир Караник предложил собираться на дискуссии под обоими флагами в разрешенных местах — Румлевском и Коложском парках. «Мы готовы рассмотреть вопрос и предоставить площадку по заявительному принципу», — заверил он. Расходы на услуги милиции, скорой помощи и ЖКХ (порядка 6 тыс. рублей) в таком случае лягут на госбюджет.

Караник также предложил дискуссионный клуб в прямом эфире, чтобы прозвучали все мнения.

О девушке с белой лентой и забастовках

В Гродно девушку с белой лентой на руке милиция не пропустила на Советскую площадь, где в это время презентовали спортивные секции. Владимир Караник объяснил, что силовики боялись провокаций: «Если бы не было ежедневных митингов, на ленту никто бы не реагировал». И добавил, что действия силовиков из-за этого незапрещенного символа не имеют законных оснований: «Напишите заявление — проведем проверку».

Председатель Гродненского облисполкома не признает забастовку эффективным методом политической борьбы. Считает, она должна решать только трудовые споры. А сейчас он это видит как «назло маме отморожу уши». Предложения забрать деньги из банков, скупить валюту, не платить в ФСЗН направлены на развал страны и ухудшение общего уровня благосостояния, уверен Караник.

О возможности «улучшить жизнь в стране»

Владимир Караник порекомендовал всем сторонникам других кандидатов в президенты и активистам перейти в правовое поле:

«Если есть программа и конструктивные предложения, которые помогут улучшить жизнь в нашей стране, создавайте общественное объединение или политическую партию. Определяйте переговорную позицию и требования, предъявите легитимного представителя».

Караник пообещал оказать необходимое содействие в регистрации структур и направить на консультацию к юристам облисполкома.

Инициативная группа Купаловского университета намерена создать общественную организацию, которая начнет действовать в вузе. Программу на днях озвучат.