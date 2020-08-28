«Когда два омоновца заламывают - это больно». Как 18-летняя Лиза после задержаний лечит шею и душу

Источник материала: Tut.by

Суд рассмотрел очередное административное дело по задержанным в дни протестов в Гомеле. На этот раз за участие в несанкционированных массовых мероприятиях судили 18-летнюю студентку-эколога Елизавету Киржанову — ее с парнем задержали 10 августа. Молодые люди говорят, что не были на площади и ни в каких акциях участия не принимали. Теперь Лиза лечит травмы — физические (после задержания у нее повреждены шейные позвонки) и душевные. Фотографироваться она не хочет, но свою историю TUT.BY рассказала.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Суд по делу Елизаветы был назначен на 9.30. Но по неизвестным причинам начался он на полчаса раньше. Выяснить, в каком зале проходит заседание, было невозможно — и журналисты на процесс не попали. Наконец стало известно, что Елизавету судят в кабинете судьи Сергея Соловского. В 9.40 девушка оттуда вышла — ей дали предупреждение, а еще, говорит Лиза, пожурили за то, что она оказалась на улице в тот вечер. «Отчитали, что я не должна была ходить в это время по улицам, мол, я что, телевизор не смотрю?».

«Сотрудники милиции повторяли, что из-за таких тварей, как мы, они третьи сутки не видят детей»

Лизу и Станислава задержали вечером 10 августа на углу проспекта Ленина и Интернациональной.

— Мы приехали попить кофе, стояли, подошел ОМОН, матом начал орать на нас и толкать. Взяли в круг, посадили в «Газель». Привезли в актовый зал Советского РОВД, поставили на колени головой в пол. На все мольбы, что тяжело дышать, кружится голова, у меня проблемы с сердцем, не реагировали. Воды не давали, в туалет не выпускали, — вспоминает Лиза.

На протяжении двух часов, говорит девушка, за ними присматривал ОМОН. Дубинками ее не били, но обращались очень грубо.

— Заламывали руки, очень сильно хватали за шею. Когда ты весишь 50, а тебя два омоновца по 100 кг заламывают — это больно, — и Лиза спустя три недели снова плачет.

Позже ОМОН ушел, и за дело взялись уже женщины-милиционеры: досмотрели вещи и приказали девушке раздеться. Все это время, говорит она, унижали и ругали ее матом.

— Повторяли, что из-за таких тварей, как мы, они третьи сутки не спят и не видят детей, что я должна была быть дома в 10 вечера… Потом потребовали разблокировать телефон, смотрели фото, переписку — и все это обсуждали. Затем все удалили.

Елизавета говорит, что в зале с ней были и несовершеннолетние, а рядом с ней — мужчина весь в крови, который все время просил перевернуть его, так как ему было трудно дышать.

В три часа ночи 11 августа девушку выпустили из РОВД. На следующий день она обратилась в больницу. В заключении врачей — ушиб шейного отдела, травматический миозит мышц шеи, сотрясение головного мозга, гематомы.

Девушка написала заявление в СК.

Покормили только на третий день

Друга Елизаветы, Станислава, выпустили из СИЗО лишь на шестые сутки.

После нескольких часов на полу актового зала Советского РОВД его перевели в кабинет с людьми в штатском.

— Показания давал лежа на полу. В итоге составили два протокола — за участие в несанкционированном митинге и неповиновение законным требованиям милиции.

С первым протоколом, говорит Станислав, даже спорить было бесполезно, а вот со вторым он категорически не согласился.

— Даже в постановлении было написано, что я не сопротивлялся. Но всем было до лампочки. Этот факт проигнорировала на следующий день судья Кошкина, — рассказывает студент.

В итоге ему дали 10 суток ареста и отправили в СИЗО. Парень говорит, что с условиями содержания ему, можно сказать, повезло: его и еще 30 осужденных разместили в подвальном помещении, но у каждого при этом была кровать. А вот впервые покормили только на третьи сутки.

На шестой день задержания его привели на беседу к людям в штатском. Парню дали подписать письменное предупреждение, о том, что в случае повторного задержания на акции на него может быть заведено уже уголовное дело — и вскоре выпустили.

Станислав собирается подавать жалобу на решение районного суда.