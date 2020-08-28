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Суд рассмотрел жалобу задержанного на протестах в Гомеле парня - и сократил ему срок ареста

28.08.2020 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гомеле областной суд выносит первые решения по жалобам осужденных на «сутки» за участие в протестных акциях. Сегодня рассмотрели апелляцию 19-летнего Павла Погарцева, который категорически не согласен с составленными на него двумя административными протоколами.


Павел Погарцев. Фото: Елена Бычкова

Напомним, Павла задержали вечером 11 августа. Потом увезли в Центральный РОВД и там, говорит парень, сильно избивали. По заключению врачей, у него были закрытая ЧМТ, ушиб и сотрясение мозга, гематомы и ссадины по всему телу, а также гематома глаза и век.

После задержания был суд, парню дали 10 суток за участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также неповиновение законному требованию милиции — и отправили в ИВС. Весь срок Погарцев не отбыл — выпустили досрочно 14 августа как и многих тогда задержанных. После освобождения Павел сходил к врачам, а потом подал заявление в СК о возбуждении уголовного дела в отношении людей, которые его избивали.

Кроме этого, он обратился с жалобой в областной суд, в которой требует отмены постановления суда Центрального района об аресте и прекращении дела в отношении него.

Первое судебное заседание прошло 19 августа — тогда суд «для полного и объективного рассмотрения» отложил вынесение решения на 28 августа.

Сегодня в суде Павел снова повторил свою позицию: ни по первому, ни по второму протоколу он себя виновным не признает.

— По 35-й статье Конституции любой человек может участвовать в собраниях и митингах, следовательно, закон, по которому меня судили — антиконституционный. По второму протоколу — по сопротивлению сотрудникам, — есть видео и есть свидетели того, что я не сопротивлялся милиции.

Речь идет о трех гомельчанках, которые видели, как задерживают Павла. Женщины сняли этот момент на телефон и сегодня снова пришли в суд, чтобы рассказать, что никакого сопротивления парень при задержании милиции не оказывал. Но судья отклонил ходатайство заслушать их показания как свидетельские.

Жалобу Погарцева суд оставил без удовлетворения, при этом вынес решение постановление районного суда изменить — и сократить назначенный ему срок с 10 суток до трех.

Их Павел уже отсидел.

 
Теги: Гомель
 
 
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Жалобу Погарцева суд оставил без удовлетворения, при этом вынес решение постановление районного суда изменить.
 
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