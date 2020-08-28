Гродненский айтишник, у которого забрали авто за БЧБ-флаг и песню Цоя, попытался обжаловать решение суда

Источник материала: Tut.by

Гродненский областной суд рассмотрел жалобу айтишника Владимира Родченко, у которого забрали автомобиль за БЧБ-флаги и песню Цоя «Перемен». Судья Андрей Лихач оставил решение Ленинского суда без изменений, сообщает «Блог Гродно s13».



Фото: s13.ru

На рассмотрение апелляционной жалобы в областной суд Владимир Родченко пришел с перебинтованной ногой, хромая — у него поврежден мениск коленного сустава. Кроме основного диагноза ряд других: многочисленные ушибы и гематомы.

12 августа он вышел на площадь Ленина с плакатом раненной 5-летней девочки. За что и был жестоко избит. Сотрудниками ОМОНа — за несанкционированную акцию, а сотрудниками Ленинского РОВД — за жалобы, которые подавал в рамках административного дела, которое сейчас ведется в отношении него. Как рассказывал потом Владимир, на каждую жалобу, которую вспоминали ему милиционеры из РОВД, он получал несколько ударов по телу.

За что вообще судят

14 июля гродненский программист во время проведения не санкционированной властями акции ездил по улице Социалистической на своем автомобиле. На Volkswagen Tiguan были прикреплены 2 бело-красно-белых флага, а в салоне звучали песни Виктора Цоя. Машину Владимира Родченко остановил экипаж ГАИ. Инспектор Владислав Календа забрал документы на автомобиль и сказал, что его ждут в Ленинском РОВД Гродно.

— Там на протяжении трех часов не могли понять, что со мной делать: арестовывать, отпускать, штрафовать. И главный вопрос был — за что. Позже в отношении меня составили административный протокол, а автомобиль поместили на стоянку РОВД как вещественное доказательство. Два дня мне пришлось ночевать не дома, так как ключи от квартиры остались внутри арестованного автомобиля. Там же был и мой паспорт. По данному факту мы написали жалобу на действия сотрудника ГАИ. Ключи и документы после заявлений вернули, — рассказывал гродненский программист.



Фото: hrodna.life

Уничтожить флаги и штраф в 25 базовых величин

29 июля в суд Ленинского района признал Родченко виновным по части 1 статьи 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий) и оштрафовал на 25 базовых величин — 675 рублей.

С решением суда Владимир Родченко не согласился и подал жалобу на его решение в областной суд.

«Я не пикетировал, я выражал свою гражданскую позицию»

Апелляционную жалобу в областном суде рассматривал Андрей Лихач.

Владимир Родченко еще раз подчеркнул, что 14 июля он не пикетировал, а установленные флаги на автомобиле — это его гражданская позиция, на которую он имеет право, согласно Конституции.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

— Я имею право передвигаться свободно по стране и городу. В машине передвигался один, никого и ни к чему не призывал, не агитировал. Считаю решение Ленинского суда необъективным. Я написал ряд жалоб, которые даже не рассмотрели, но за каждую из них меня били в Ленинском РОВД, когда задержали повторно. Зачитывали — и били. Как считаете, это не издевательство? — задает вопрос Родченко судье.

— За что вас задерживали повторно? — спрашивает судья.

— За то, что вышел к зданию облисполкома и постоял на коленках с фотографией раненной девочки, — отвечает Владимир. — Сейчас у меня травмы — многочисленные ушибы, подозрение на разрыв связки и поломанный мениск.

«За каждое требование к себе законного отношения его избили на территории милиции»

Адвокат Александр Бирилов считает, что в рассматриваемом деле нарушены основополагающие права каждого гражданина Республики Беларусь.

— Не запрещенным, мирным, никому не мешающим способом мой подзащитный выражал свою гражданскую позицию. Это никогда им не отрицалось. То, что эти действия суд Ленинского района расценил как нарушение правил о проведении массовых мероприятий, не имеет никакого юридического обоснования и доказательной базы. Его форма выражения своего протеста — перемещение на автомобиле с символикой — никоим образом не мешала другим людям.

Защитник считает, что решение суда было предвзятым и необоснованным. Судьей Русланом Гуриным были отклонены все жалобы и ходатайства ответчика. А сам протокол задержания не соответствовал требованию процессуального законодательства. Кроме того, уверен адвокат, именно решение суда и повлекло за собой насилие в дальнейшем со стороны правоохранительных органов.

— Мы пытались защитить свои права. Мы подавали жалобы, ходатайства. Нам было отказано в вызове свидетеля со стороны милиции, который проводил задержания моего подзащитного. Все наши права и требования были проигнорированы. Это и повлекло за собой в дальнейшем безнаказанное поведение правоохранительных органов уже при повторном задержании. За каждую жалобу, за требование своих законных прав Владимир Родченко был жестоко избит на территории Ленинского РОВД.

Выслушав мнение защиты и ответчика, судья Андрей Лихач оставил решение Ленинского суда без изменений. С такой позицией программист не согласен. Он намерен подавать жалобу председателю областного суда.