|
Все выходные на площади Славы в Могилеве будут вязать, соревноваться и отвечать на вопросы ГАИ
28.08.2020 17:11 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Славы в Могилеве два дня подряд будут работать площадки для детей — презентация кружков и спортивных секций. Как
На площади Славы будут работать площадки различных учреждений, где дети и молодежь могут заниматься по интересам. Пройдут мастер-классы по рисунку, художественной лепке, вязанию, бисероплетению, народно-прикладному творчеству.
В программе также спортивные состязания, игры, конкурсы. Будут работать и площадки МЧС, ГАИ. Пройдет концерт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Все для детей и молодежи, если что.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)