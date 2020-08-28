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Все выходные на площади Славы в Могилеве будут вязать, соревноваться и отвечать на вопросы ГАИ

28.08.2020 17:11 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Славы в Могилеве два дня подряд будут работать площадки для детей — презентация кружков и спортивных секций. Как сообщается на сайте горисполкома, общегородской праздник пройдет в субботу и воскресенье с 12.00 до 19.00.


На площади Славы будут работать площадки различных учреждений, где дети и молодежь могут заниматься по интересам. Пройдут мастер-классы по рисунку, художественной лепке, вязанию, бисероплетению, народно-прикладному творчеству.

В программе также спортивные состязания, игры, конкурсы. Будут работать и площадки МЧС, ГАИ. Пройдет концерт.

 
Теги: Могилев
 
 
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