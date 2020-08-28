Помните Тимура из Гомеля, которому петардой оторвало руку? Благодаря вам у него теперь бионический протез

Источник материала: Tut.by

Помните гомельского мальчишку Тимура Смыка, которому в Рождество взрывом петарды оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, повредило кишечник и барабанную перепонку? После публикации TUT.BY о нем вы, наши читатели, стали перечислять деньги на лечение мальчика — и неделю назад Тимур с родителями вернулся из московского инновационного центра «Сколково» с бионическим протезом. Семья пригласила нас в гости, чтобы поблагодарить каждого, кто вернул Тимуру возможность жить полноценно.





Предыдущая наша встреча проходила в палате хирургического отделения Гомельской областной детской клинической больницы. Эта, спустя 8 месяцев, — в большом доме, где нас встречают не только Тимур с родителями, но и его четверо братьев: старшие Фаддей и Герман и младшие Елисей и Серафим.





Сейчас жизнь семьи Смыков постепенно возвращается в норму. А тогда — после травмы — нужно было немедленно решать две задачи: искать, где сделать нужный протез и где взять на это деньги.

— Мы никогда не думали, что в Беларуси такое количество неравнодушных людей, — со слезами рассказывает Ольга Смык. — Деньги от читателей TUT.BY на счета стали поступать буквально сразу после публикации. 5, 10, 15 рублей, кто-то перечислил сразу несколько тысяч долларов. Мы даже не знаем этого человека — как его найти и поблагодарить. Может, он сейчас это читает — и хотя бы так услышит наше огромное спасибо. Но мы хотим эти слова сказать каждому!

Еще Ольга и Игорь просят поблагодарить за помощь своих коллег, врачей, спортивных тренеров Тимура, учителей и одноклассников из 71-й гимназии Гомеля, их родителей, которые у себя на предприятиях рассказывали о беде Смыков и собирали деньги на лечение их мальчика.





Буквально через неделю после публикации о Тимуре его родителям позвонили из российской компании «Моторика»: там прочитали публикацию и решили помочь с изготовлением протеза в российском инновационном центре «Сколково». Нужна была стопроцентная предоплата — в эквиваленте получалось около 17 тысяч белорусских рублей. На тот момент необходимой суммы у Смыков еще не было — и «Моторика» связала семью с международным благотворительным фондом UniHelp. Нужную для Тимура сумму — на протез и проживание в Москве, всего около 23 тысяч рублей (около 10 тысяч долларов) — удалось собрать очень быстро. Но вмешалась пандемия — и поездку за протезом пришлось отложить. Как только появились послабления по пересечению границы между Беларусью и Россией — в том числе для тех, кто нуждается в лечении — Смыки перечислили «Моторике» деньги. В конце июля их пригласили в Москву. За две с половиной недели для Тимура здесь сделали бионический протез.









— Я им могу много чего делать — брать ложку, вилку, играть на планшете, пользоваться телефоном, одеваться, — радуется Тимур. — Только его нельзя мочить — приходится каждый раз снимать, но я это научился делать сам.









Самое главное, говорит Игорь Смык, что теперь их сын больше не комплексует. Раньше он носил вещи только с длинными рукавами — чтобы никто не видел культю. А сейчас он — как раньше: готовится идти в школу, тренируется писать левой рукой.





Выдохнуть семье можно примерно на полгода: потом надо будет вновь ехать в Москву — возможно, из-за роста руки придется менять гильзу (это такой «чехол протеза») от запястья до локтя. Конструкция должна очень плотно обхватывать руку, чтобы передавать импульсы. Кисть пока останется прежней, но через полтора-два года нужно будет поменять и ее.





На благотворительных счетах Смыков еще остались деньги — всего, по словам родителей, более 15 тысяч долларов. Это, говорит мама, как раз та сумма, которую собрали читатели TUT.BY. Родители надеются, что этих денег хватит на несколько лет обслуживания и замены протезов. Кроме того, мальчишке еще нужна будет операция на травмированном во время взрыва ухе.





Напомним, 7 января в частном секторе Гомеля мальчишки на дороге нашли петарду и попробовали ее взорвать. Сначала попробовал другой мальчик, но у него не получилось — и он отдал петарду и зажигалку Тимуру. Взрыв был такой силы , что ребенку оторвало кисть руки, обожгло глаза, повредило барабанную перепонку. На животе сгорели толстая куртка и комбинезон.

Когда скорая привезла Тимура в хирургию детской больницы, здесь уже все было готово к приему экстренного пациента. Сначала прооперировали руку. После оказалось, что травмирован кишечник — врач на УЗИ заметил небольшое скопление воздуха внутри брюшной полости. Пришлось удалить часть кишечника. Родители говорят, что если бы не профессионализм диагноста, могло бы случиться непоправимое.

Из-за ожога глаз Тимуру пришлось пять дней провести в повязке, которая закрывала лицо — и все это время было непонятно, сохранено ли зрение. К счастью, обошлось.

В реанимации ребенок провел две недели. Потом начался длительный этап выздоровления.

— Мы хотим, чтобы через год TUT.BY написал о том, что наш сын — снова с двумя руками и что он все преодолел, — говорил нам в январе папа Игорь.

Мы и наши читатели счастливы, что это так.