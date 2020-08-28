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Огромную щуку поймал житель Круглого. Рыба 15 минут «катала» его по реке, как на буксире

28.08.2020 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель райцентра Круглое Геннадий Можайский поймал в реке Друть огромную щуку, сообщает ТРК «Могилев». Вес рыбины — 17,9 кг, длина от носа и до хвоста — 1 метр 18 сантиметров.


Геннадий Можайский рыбачил с лодки на спиннинг на разливе реки Друть. Когда щука клюнула, то более 15 минут таскала его по реке, как буксир.

— Она как потащила меня! Короче, леска резала траву, как бритвой — сила такая. Спиннинг — в дугу, — рассказывает рыбак.

Только когда рыба устала сопротивляться, рыбаку с четвертой попытки удалось затянуть ее в лодку.

На берегу Геннадий Можайский, признается, боялся сразу брать выловленную щуку в руки: «Там зубы какие! Утку, что плавает, она свободно проглотит».

Щука оказалась «матрешкой» — внутри нее был подлещик примерно на 550 граммов.

 
Теги: Могилев
 
 
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«Там зубы какие! Утку, что плавает, она свободно проглотит».
 
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