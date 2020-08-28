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Огромную щуку поймал житель Круглого. Рыба 15 минут «катала» его по реке, как на буксире
28.08.2020 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Житель райцентра Круглое Геннадий Можайский поймал в реке Друть огромную щуку,
Геннадий Можайский рыбачил с лодки на спиннинг на разливе реки Друть. Когда щука клюнула, то более 15 минут таскала его по реке, как буксир.
— Она как потащила меня! Короче, леска резала траву, как бритвой — сила такая. Спиннинг — в дугу, — рассказывает рыбак.
Только когда рыба устала сопротивляться, рыбаку с четвертой попытки удалось затянуть ее в лодку.
На берегу Геннадий Можайский, признается, боялся сразу брать выловленную щуку в руки: «Там зубы какие! Утку, что плавает, она свободно проглотит».
Щука оказалась «матрешкой» — внутри нее был подлещик примерно на 550 граммов.
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«Там зубы какие! Утку, что плавает, она свободно проглотит».
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