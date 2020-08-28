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Дело брестчанки, которую задержали в бело-красно-белом платье, отправили на доработку
28.08.2020 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Административное дело брестчанки в бело-красно-белом платье Натальи Климович, которую
Суд прошел 28 августа. В первой половине дня в суде выступила сама Наталья Климович.
Она рассказала, что «не участвовала в том, чего не было»,
Выслушав свидетелей и исследовав материалы, суд принял решение отправить дело обратно в Ленинский РОВД на доработку. Причина — противоречия в протоколах, пояснил TUT.BY Владислав Абрамович.
Напомним, брестчанка Наталья Климович вместе со своим мужем Владиславом Абрамовичем работают в ювелирной мастерской «Золотой мастер», которая находится на улице Советской. Вечером 11 августа к ним в мастерскую
Супруги сначала сидели вдвоем в комнате для задержанных, а потом Владислава увели в другую комнату. Наталью продержали в комнате несколько часов. Все это время она слышала, как за стеной избивали людей. Силовики заставляли на входе в РОВД падать на колени и ползти вперед под удары дубинками, писала
Примерно после 00.00 ее загрузили в автозак, и только к четырем утра она поступила в СИЗО № 7 на улице Карла Маркса.
Владислава выпустили на следующий день после задержания без суда. Наталью — спустя двое суток. На нее составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.
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Причина - противоречия в протоколах.
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