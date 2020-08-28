Дело брестчанки, которую задержали в бело-красно-белом платье, отправили на доработку

Источник материала: Tut.by

Административное дело брестчанки в бело-красно-белом платье Натальи Климович, которую задержали 11 августа на рабочем месте, отправили на доработку. Об этом сообщил TUT.BY ее муж Владислав Абрамович.



Фото из личного архива Натальи

Суд прошел 28 августа. В первой половине дня в суде выступила сама Наталья Климович.

Она рассказала, что «не участвовала в том, чего не было», сообщает «Брестская газета» . По ее словам, в тот день она не видела, что на пешеходной улице проходят какие-либо массовые мероприятия. Около 16.00 она вышла в магазин за хлебом. Возвращаясь обратно, в 50−70 метрах от места работы она заметила лежащие на дороге цветы, остановилась. Рядом с ними стояла небольшая группа людей. Спустя пару минут она вернулась в мастерскую. А около 17.15 туда же вошли сотрудники милиции. После чего ее и задержали.

Выслушав свидетелей и исследовав материалы, суд принял решение отправить дело обратно в Ленинский РОВД на доработку. Причина — противоречия в протоколах, пояснил TUT.BY Владислав Абрамович.

Напомним, брестчанка Наталья Климович вместе со своим мужем Владиславом Абрамовичем работают в ювелирной мастерской «Золотой мастер», которая находится на улице Советской. Вечером 11 августа к ним в мастерскую неожиданно ворвались сотрудники милиции и начали осматривать производственные помещения. Один из них заметил на Наталье бело-красно-белое платье и попросил пройти с ним. Владислава задержали после того, как он поинтересовался, на каком основании задерживают его жену.

Супруги сначала сидели вдвоем в комнате для задержанных, а потом Владислава увели в другую комнату. Наталью продержали в комнате несколько часов. Все это время она слышала, как за стеной избивали людей. Силовики заставляли на входе в РОВД падать на колени и ползти вперед под удары дубинками, писала «Брестская газета» .

Примерно после 00.00 ее загрузили в автозак, и только к четырем утра она поступила в СИЗО № 7 на улице Карла Маркса.

Владислава выпустили на следующий день после задержания без суда. Наталью — спустя двое суток. На нее составили протокол за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий.