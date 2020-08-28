«Имею право на гражданскую позицию». Гомельский пожарный объявил забастовку - и был уволен

Источник материала: Tut.by

16 августа старшина внутренней службы Александр Матюшенко написал рапорт на имя начальника Гомельского городского отдела МЧС. В нем он официально сообщал, что намерен начать забастовку. После этого мужчину уволили. «Сильные новости» узнали, что заставило работника МЧС пойти на такой шаг.





— Я проработал в МЧС около десяти лет, — говорит Александр. — Срочную службу также проходил в пожарной охране. Кроме этого, работал и по другим специальностям. Но именно в МЧС я понял: это то, к чему лежит душа. Большую часть времени я провел в боевой части, только недавно был переведен в ПАСЧ-8, объектное подразделение на предприятии.

Александр участвовал и в ликвидации крупных пожаров, и в спасении человеческих жизней, однако говорить об этом особо не хочет, лишь коротко замечает: «Это моя работа. Была».

Что подвигло старшину внутренней службы заявить о забастовке?

— Во-первых, выборы. Их официальные результаты вызвали у многих большие сомнения. Во-вторых, все, что происходило после дня основного голосования: аресты, избиения невиновных людей. И третье: наша страна уже лет десять живет в каком-то застое, а нам нужно развиваться. Система везде построена на запугивании и слепом повиновении. Если ты рабочий, а я — начальник, то ты всегда будешь неправ и должен молчать. Руководству же главное — отчитаться о своей работе, «правильно» показать ее перед вышестоящим начальством. И так — везде.

По словам Александра, во время предвыборной кампании от работников требовали «никуда не ходить и ни в чем не участвовать». И даже во время выходных сообщать о своем местонахождении. Но решающей причиной, побудившей высказать свою гражданскую позицию, стали события 9 августа.

— Этот день был у меня выходным, и мы с другом гуляли в центре города, — вспоминает Александр. — То, что я увидел здесь вечером, просто потрясло меня. Людей, мирно стоявших на остановке, хватали без всякой причины и волокли в автобусы. В основном это были совсем молодые ребята, почти дети. У них в руках не было палок и камней, они не делали ничего противозаконного. Меня учили спасать людей, а тут наши же силовики творили такое. И мой последующий поступок — это просто крик души.

Александр Матюшенко говорит, что у него есть 13-летний сын и он хочет жить в стране, где за него не надо бояться. И что он не желает быть «человеком-амебой, от которого ничего не зависит». По его словам, ему с товарищем удалось избежать беспричинного задержания только потому, что у них в центре живет знакомый — в его доме они и смогли укрыться. Известен, например, случай, когда работник МЧС случайно был задержан без оснований, избит и уволен .

— У меня есть право голоса, — говорит Александр. — Я хочу свободно выражать свое мнение. Конечно, не на службе, но в свое личное время я имею право на гражданскую позицию. Но и на рабочем месте наши люди также должны иметь возможность защищать свои права. Например, и работникам МЧС не помешал бы свой независимый профсоюз. Мы знаем, что во многих странах и пожарные, и полицейские имеют свои профсоюзные организации.

После того как Александр Матюшенко подал заявление о забастовке, начальство поинтересовалось, сколько дней он намерен бастовать, на что старшина ответил: «До победы». После этого, по словам Александра, он был уволен по статье с формулировкой «за совершение проступка».

В пресс-службе Гомельского областного управления МЧС сообщили, что Александр «не вышел на работу и был уволен за прогул. Он своим поступком снизил боеготовность своей смены, подверг опасности людей, которых должен спасать».

Александр же с этим не согласен. Говорит, уведомил руководство о забастовке заблаговременно, до начала очередной смены.

По мнению Александра, на позицию многих сотрудников силовых ведомств влияет то обстоятельство, что при заключении контракта на несколько лет им выплачиваются дополнительные денежные суммы. В случае же расторжения контракта эти деньги приходится возвращать. Александр говорит, что хотел избежать такой зависимости и намеренно всегда заключал контракт на один год. Теперь выплачивать «неустойку» ему не нужно.

— Конечно, мне жаль работы, — говорит Александр. — Но у меня есть руки и голова, без работы я не пропаду. Правда, иногда думаешь: сейчас я не смогу спасти человека, а мог бы. Но ведь всегда есть возможность помогать людям в разных жизненных ситуациях. А так теперь моя совесть осталась спокойна.