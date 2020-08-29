Виктор Лукашенко на велосипеде, ОМОН на площади Независимости и парашютисты над «Минск-Ареной»

Источник материала: Tut.by

20-й день протестов в Беларуси позади. Чем же он запомнился? Купаловцы, уволившиеся вслед за директором Павлом Латушко, сегодня приносили свои грамоты и награды к стенам театра. Люди пришли их поддержать: цветами и песнями. Около Академии наук ученые устроили «банный» день, выступив за честную науку, девушки пели в оцеплении ОМОНа. А Виктор Лукашенко, помощник президента по национальной безопасности и первый вице-президент Национального олимпийского комитета, участвовал в провластном велопробеге и митинге около «Минск-Арены».

Эти и другие события дня в подборке ярких снимков фотослужбы TUT.BY



Девушка вяжет шарф на ступеньках недалеко от Красного костела. Около 60 девушек собрались 28 августа на акцию под слоганом: «Правда, сила и любовь на нашей стороне». Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Девочка на акции солидарности около Купаловского театра. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Ученые провели акцию «Банный день», таким образом выступая за чистую науку. Они вышли на улицы, прихватив не только плакаты, но и банные принадлежности: шапочки и полотенца. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Тимуру Смыку в Рождество взрывом петарды оторвало правую кисть, обожгло лицо, глаза, повредило кишечник и барабанную перепонку. После публикации TUT.BY читатели портала собрали деньги на лечение мальчика. Теперь у него есть бионический протез. Почитать историю можно здесь . Фото: Сергей Комков, TUT.BY



Фотографа Александра Васюковича, задержанного вместе с другими журналистами на площади Свободы в четверг вечером, отпустили из Октябрьского РУВД. Его дело, как и дела еще троих журналистов, суд отправил на доработку. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



В течение дня к стенам Купаловского театра несли цветы, плакаты, фотографии. Актеры приносили свои дипломы и награды. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушка на провластном митинге около «Минск-арены». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Парашютист с флагом в небе над «Минск-Ареной», где проходил митинг в поддержку Александра Лукашенко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Участники провластного велопробега и митинга около «Минск-Арены». Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушки в цепи солидарности около Красного костела. Собралось около 60 человек. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Бойцы ОМОНа окружили девушек на акции солидарности. Девушки стали петь «Купалинку». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Боец ОМОН выглядывает из автозака. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



Виктор Лукашенко в компании чиновников и крепких молодых людей 28 августа приехал на велосипеде к «Минск-Арене», где состоялся провластный митинг. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY



Девушек в цепи солидарности, которая образовалась около Красного костела, оттесняют сотрудники ОМОНа. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY