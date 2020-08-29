«Дубинками били в живот и по спине». История брестчанина, которого задержали 10 августа

Источник материала: Tut.by

10 августа в районе 18.30 на переходе с улицы Советской на сторону ЦУМа безо всяких предупреждений брестского фотографа Богдана Гаца скрутили «люди в черном». О том, что было дальше он рассказал газете «Вечерний Брест» .





Примерно два-три ОМОНовца закинули меня в автозак, в котором сидело около 7−10 их коллег. Поливая меня всевозможной грубостью, пинками и ударами в спину, один из них сначала приказал мне сесть на пол в угол. Но через пару секунд ворвался другой (видимо, по званию старше) скинул меня «мордой в пол» и ногой ударил по спине, сказав, чтобы я (урод, чмо, скотина и прочее) не шевелился даже, иначе по мне пройдутся все дубинками. И с угрозой заставили отключить телефон. Потом прямо в мои ноги бросили еще одного человека. Там та же история…

Спустя небольшое время автозак остановился. Нас переводили в другой, где уже битком было людей. Схема одна: унижение, грубость и ненависть. Мы надеялись, что к ночи нас отпустят, ведь все невиновны. Мы ошибались…

Наш автозак остановился. Вприсядку, руками за голову и под крик конвоиров нас по одному загоняли в здание. Позже мы поняли, что это здание нового суда на проспекте Машерова. В подвале есть камеры для временного содержания. Нас там держали сутки. В камерах 2×3 метра было по 4−6 человек. Спать приходилось либо сидя на одной твердой деревянной скамейке, либо на холодном кафельном полу. В районе двух суток мы были без еды. Благо давали попить и водили в туалет.

Ситуацию нам никто не хотел прояснять. Связаться с близкими не давали. Лично мне было настолько тошно от всего этого, что я за двое суток ни разу не пил воду, не хотел есть и даже в туалет не ходил. Были среди нас совсем «зеленые» ребята по 16 лет. Мы ждали…



Протесты в Бресте. Фото использовано в качестве иллюстрации

Потом услышали приезд конвоя по их грубым обращениям. Все как в фильмах, страшно. Открывается наша дверь, и мощный голос «бегооооом…руки за гоооолову, бл… ь», «бегооом…руки за гооолову, я сказал… ниииижеее… еще нииижеее… смотрим в поооол…». Думаю, это я еще культурно как-то описал… Мы опять вприсядку шли шеренгой в сторону выхода. Вдоль коридора в ряд стояли конвоиры в масках. И по очереди, кто успевал, дубинками били в область живота и по спине.

Предводителем жестокости был некий омоновец. Запихивали людей буквально ногами в автозак, 39 или 40 человек. Всем велено было смотреть в заднюю стену. На нас светил яркий фонарь. Командир предупреждал, что тот, кто обернется, получит дубинкой. Потом стал угрожать, что распылит слезоточивый газ.

Нас было так много, что каждый лицом чувствовал лицо соседнего человека. В общей сложности около часа мы были в таком положении. Нам закрыли все доступы к кислороду. И даже везли периодически специально рывками, чтобы максимально нам насолить и поиздеваться.

Люди теряли сознание. Мы были напуганы до ужаса. Нам казалось, что нас везут в лес, где побьют до посинения или расстреляют. Потому что это все напоминало жуткое кино. Не забуду, как некоторые присаживались ниже и ладонями подымали прохладный воздух вверх тем, кто стоял.

Мы подъехали к СИЗО № 7. По тому же сценарию вышли из автозака. Нас поставили на колени у стены. Дали ровно минуту на то, чтобы снять шнурки и пояс. Потом записали Ф.И.О. и год рождения. Затем заводили по пару человек в подвал, где нас досматривали, проверяли одежду. Потом снова одевались. И после всего этого развели по камерам.

Ту ночь у нас было молчаливо, были всплески возмущения и непонимания «за что?». Потом начали вызывать на допрос. Разные случаи были: от нормального отношения до стремления вытянуть у людей то, что они не совершали. Суд в основном происходил в том же СИЗО.

Лично я попал, как мне показалось, к нормальному судье, который постарался разобраться в том, что я ему рассказал. В глазах у него было понимание всего происходящего. В результате я отделался предупреждением.