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Решением Мининформа заблокированы сайты Naviny.by и nn.by

29.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Сайт Naviny.by — интернет-газета БелаПАН — заблокирован вечером 28 августа по решению Министерства информации.

Под блокировку также попало независимое онлайн-издание "Наша Ніва" (nn.by).

Следует отметить, что за несколько часов до этого руководители БелаПАН, "Нашай Нівы" и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Министерства информации и представителем МВД, чтобы обсудить работу СМИ во время массовых мероприятий и проблему задержания журналистов. Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось. О включении в список ограниченного доступа также не сообщалось.

Несмотря на блокировку, Naviny.by продолжают работу. Редакция работает над запуском "зеркала" сайта. Основные новости Naviny.by можно читать на платформах в социальных сетях и мессенджерах:

Facebook (https://www.facebook.com/navinyby/)

Telegram (https://t.me/naviny_by)

Instagram (https://www.instagram.com/naviny_by/)

"ВКонтакте" (https://vk.com/navinyby)

"Одноклассники" (https://ok.ru/naviny)

Twitter (https://twitter.com/naviny)

Viber (https://invite.viber.com/?g2=AQA%2BQmfkBHOTo0s22osszDPyffUEH7PzEKNTKv%2F0urkgg3%2BwHsfTq7Iqa4tCTF2Z)

Ровно неделю назад в Беларуси также по решению Мининформа была заблокирована работа более 70 сайтов, в том числе "Радыё Свабода", "Белсат", "Еврорадио", правозащитного сайта spring96.org и других ресурсов. Комментировать свои действия власти не считают нужным.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Сайт Naviny.by — интернет-газета БелаПАН — заблокирован вечером 28 августа по решению Министерства информации. Под блокировку также попало...
 
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