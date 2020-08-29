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Решением Мининформа заблокированы сайты Naviny.by и nn.by
29.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Сайт Naviny.by — интернет-газета БелаПАН — заблокирован вечером 28 августа по решению Министерства информации.
БелаПАН.
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Минск, 29 августа. Сайт Naviny.by — интернет-газета БелаПАН — заблокирован вечером 28 августа по решению Министерства информации. Под блокировку также попало...
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