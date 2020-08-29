Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Сайт Naviny.by — интернет-газета БелаПАН — заблокирован вечером 28 августа по решению Министерства информации.



Под блокировку также попало независимое онлайн-издание "Наша Ніва" (nn.by).



Следует отметить, что за несколько часов до этого руководители БелаПАН, "Нашай Нівы" и еще некоторых негосударственных СМИ были приглашены на встречу с руководством Министерства информации и представителем МВД, чтобы обсудить работу СМИ во время массовых мероприятий и проблему задержания журналистов. Никаких претензий к Naviny.by и nn.by не высказывалось. О включении в список ограниченного доступа также не сообщалось.



Несмотря на блокировку, Naviny.by продолжают работу. Редакция работает над запуском "зеркала" сайта. Основные новости Naviny.by можно читать на платформах в социальных сетях и мессенджерах:



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Ровно неделю назад в Беларуси также по решению Мининформа была заблокирована работа более 70 сайтов, в том числе "Радыё Свабода", "Белсат", "Еврорадио", правозащитного сайта spring96.org и других ресурсов. Комментировать свои действия власти не считают нужным.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Решением Мининформа заблокированы сайты Naviny.by и nn.by Минск, 29 августа. Сайт Naviny.by — интернет-газета БелаПАН — заблокирован вечером 28 августа по решению Министерства информации. Под блокировку также попало...

БелаПАН.