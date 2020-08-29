МВД назвало число задержанных на протестных акциях в пятницу и призвало провести выходные на природе

Источник материала: Tut.by

В пятницу, 28 августа, на протестных акциях были задержаны 32 человека. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

По данным ведомства, протестные акции были немноголюдны:

— Самые активные из них прошли традиционно в Минске. Участники собирались мелкими группами с различными плакатами и атрибутикой. Возле Национального академического театра им. Я. Купалы находилось около 200 человек. На пл. Независимости собралось не более 90 граждан.

Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 32 человека.

— Уважаемые жители нашей страны! Проведите последние выходные лета в кругу семьи, близких людей. Не принимайте участие в незаконных уличных акциях, а главное, не вовлекайте своих детей в подобные мероприятия, — призывает МВД и напоминает об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях.