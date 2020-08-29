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Известный бизнесмен Александр Василевич взят под стражу

29.08.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бизнесмену Александру Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила его жена Надежда Зеленкова.


Фото: kyky.org

— Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании — до 2 месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев. Мера пресечения может быть изменена. Помните, Саша носил ходатайство по изменению меры пресечения за Виктора Бабарико и отсидел за это 14 суток. Вот примерно так можно будет попозже носить и за Сашу, — написала Зеленкова.

Надежда пообещала защищать супруга и собственный бизнес (Red Graphic), как можно больше времени уделять дочери и подготовке к родам, которые должны пройти в конце ноября.

О задержании бизнесмена, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь, стало известно поздно вечером 27 августа. Ранее в этот же день в рекламном агентстве прошли обыски.

С жены бизнесмена взята подписка о неразглашении материалов дела.

 
 
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«Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании - до 2-х месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев», - сообщила его жена.
 
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