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Известный бизнесмен Александр Василевич взят под стражу
29.08.2020 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Бизнесмену Александру Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом
— Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании — до 2 месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев. Мера пресечения может быть изменена. Помните, Саша носил ходатайство по изменению меры пресечения за Виктора Бабарико и отсидел за это 14 суток. Вот примерно так можно будет попозже носить и за Сашу, — написала Зеленкова.
Надежда пообещала защищать супруга и собственный бизнес (Red Graphic), как можно больше времени уделять дочери и подготовке к родам, которые должны пройти в конце ноября.
С жены бизнесмена взята подписка о неразглашении материалов дела.
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«Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании - до 2-х месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев», - сообщила его жена.
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