Известный бизнесмен Александр Василевич взят под стражу

Источник материала: Tut.by

Бизнесмену Александру Василевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщила его жена Надежда Зеленкова.



Фото: kyky.org

— Мера пресечения: заключение под стражу. При предварительном уголовном расследовании — до 2 месяцев, может быть продлено на срок до 18 месяцев. Мера пресечения может быть изменена. Помните, Саша носил ходатайство по изменению меры пресечения за Виктора Бабарико и отсидел за это 14 суток. Вот примерно так можно будет попозже носить и за Сашу, — написала Зеленкова.

Надежда пообещала защищать супруга и собственный бизнес (Red Graphic), как можно больше времени уделять дочери и подготовке к родам, которые должны пройти в конце ноября.

О задержании бизнесмена, который владеет рекламным агентством Vondel / Hepta, галереей современного искусства «Ў», сайтами kyky.org и The Village Беларусь, стало известно поздно вечером 27 августа. Ранее в этот же день в рекламном агентстве прошли обыски .

С жены бизнесмена взята подписка о неразглашении материалов дела.