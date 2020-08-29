Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского вскоре после задержания отпустили, но задержали съемочную группу телеканала "Белсат".



Как рассказал БелаПАН Быковский, сотрудник милиции в штатском подошел к нему, когда он находился в кафе "Зерно" в районе площади Якуба Коласа в Минске — отправлял в редакцию материалы, отснятые во время акции "Гранд-парад женских миротворческих сил". Его попросили пройти в микроавтобус. Быковский уточнил: не ошиблись ли сотрудники милиции, потому что он работает законно — с аккредитацией МИД Беларуси. Ему ответили, что разберутся.



По словам Быковского, разобрались очень быстро — в районе площади Победы. На том же микроавтобусе журналиста доставили обратно на площадь Якуба Коласа.



Тем временем появилась информация о задержании съемочной группы польского телеканала "Белсат" — журналиста Дмитрия Мицкевича и оператора Александра Любенчука. "Белсат" не имеет аккредитации в Беларуси, несмотря на многочисленные попытки ее получить.



Сегодня на женской акции задержана также съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик.



Задержания журналистов в Беларуси продолжаются, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить прессинг на представителей негосударственных СМИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского отпустили, но задержана съемочная группа "Белсата" Минск, 29 августа. Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского вскоре после задержания отпустили, но задержали съемочную группу телеканала "Белсат".Как рассказал...

БелаПАН.