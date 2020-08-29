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Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского отпустили, но задержана съемочная группа "Белсата"

30.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского вскоре после задержания отпустили, но задержали съемочную группу телеканала "Белсат".

Как рассказал БелаПАН Быковский, сотрудник милиции в штатском подошел к нему, когда он находился в кафе "Зерно" в районе площади Якуба Коласа в Минске — отправлял в редакцию материалы, отснятые во время акции "Гранд-парад женских миротворческих сил". Его попросили пройти в микроавтобус. Быковский уточнил: не ошиблись ли сотрудники милиции, потому что он работает законно — с аккредитацией МИД Беларуси. Ему ответили, что разберутся. 

По словам Быковского, разобрались очень быстро — в районе площади Победы. На том же микроавтобусе журналиста доставили обратно на площадь Якуба Коласа.

Тем временем появилась информация о задержании съемочной группы польского телеканала "Белсат" — журналиста Дмитрия Мицкевича и оператора Александра Любенчука. "Белсат" не имеет аккредитации в Беларуси, несмотря на многочисленные попытки ее получить.

Сегодня на женской акции задержана также съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик.

Задержания журналистов в Беларуси продолжаются, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить прессинг на представителей негосударственных СМИ.


БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 29 августа. Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского вскоре после задержания отпустили, но задержали съемочную группу телеканала "Белсат".Как рассказал...
 
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