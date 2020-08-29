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Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского отпустили, но задержана съемочная группа "Белсата"
30.08.2020 10:01 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 29 августа. Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского вскоре после задержания отпустили, но задержали съемочную группу телеканала "Белсат".
БелаПАН.
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Минск, 29 августа. Корреспондента Deutsche Welle Павлюка Быковского вскоре после задержания отпустили, но задержали съемочную группу телеканала "Белсат".Как рассказал...
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