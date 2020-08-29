ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский

29.08.2020 17:55 — Новости Общества | БелаПАН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский.

Телефон журналиста отключен, однако, как сообщила БелаПАН его жена Ольга Быковская, Павлюк успел с ней связаться и сообщить, что его везут в УВД Октябрьского района Минска. Быковский освещал акцию "Гранд-парад женских миротворческих сил", которая проходит 29 августа в центре столицы. По словам Ольги Быковской, его задержали в районе площади Якуба Коласа. 

За час до этого прямо в живом эфире при освещении этой акции была задержана съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик.

Таким образом, белорусская милиция продолжает задерживать журналистов, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить прессинг на представителей негосударственных СМИ.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минск, 29 августа. В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский. Телефон журналиста отключен, однако, как сообщила БелаПАН его жена Ольга Быковская,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Съемочная группа "Радыё Свабода" задержана милицией прямо в живом эфире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

28.08.2020
Mir24.TV Belarus
29.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика