Источник материала: БелаПАН

Минск, 29 августа. В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский.

Телефон журналиста отключен, однако, как сообщила БелаПАН его жена Ольга Быковская, Павлюк успел с ней связаться и сообщить, что его везут в УВД Октябрьского района Минска. Быковский освещал акцию "Гранд-парад женских миротворческих сил", которая проходит 29 августа в центре столицы. По словам Ольги Быковской, его задержали в районе площади Якуба Коласа.

За час до этого прямо в живом эфире при освещении этой акции была задержана съемочная группа "Радыё Свабода" — журналист Алесь Пилецкий и оператор Андрей Рабчик.

Таким образом, белорусская милиция продолжает задерживать журналистов, несмотря на многочисленные призывы международного сообщества прекратить прессинг на представителей негосударственных СМИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский Минск, 29 августа. В Минске задержан корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский. Телефон журналиста отключен, однако, как сообщила БелаПАН его жена Ольга Быковская,...

БелаПАН.