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В милиции прокомментировали историю подростка из Пинска, который пострадал во время протестов

30.08.2020 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Историю 16-летнего велосипедиста Дениса, который пострадал во время акции протеста в Пинске прокомментировал начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский телеканалу ОНТ. По его словам, никто парня щитом не толкал — он сам не удержался на велосипеде, упал и ударился об забор.


Скрин-шот YouTube

Травму 16-летний Денис получил вечером 9 августа. Как писал портал «Медиа-Полесье», около 21.00 его столкнул щитом с велосипеда сотрудник милиции. Парень сломал руку. Его задержали и отвезли в ГОВД. После неоднократных просьб самого Дениса, вмешательства его родителей скорую вызвали. Парня отвезли в больницу, где он провел 12 дней. Молодому человеку сделали операцию на правой руке.

В эфире телеканала ОНТ начальник Пинского ГОВД Дмитрий Коровяковский сообщил, что лично видел, как развивались события в тот вечер:

— После задержания группы взрослых мужчин, я обратился к парню и его товарищу, что их действия незаконные, попросил уезжать домой к их родителям. Однако парни поехали вдоль железнодорожных путей по тропинке вдоль забора частного сектора. В этот момент сотрудники, которые пытались их оттеснить, были на расстоянии примерно 30 метров. Парень на моих глазах не удержался на велосипеде, постоянно оглядываясь, упал на этой тропинке и ударился об забор.

В эфире ОНТ показали видео с участием Дениса. Момента его падения на записи нет. На кадрах видно, как к уже лежащему на земле подростку подходят сотрудники со щитами.

— Далее мы взяли велосипед и парня, привели в машину и завезли в городской отдел милиции. Там мой первый заместитель, который занимался разбором доставленных, оказал ему первую медицинскую помощь, узнали, что у него проблемы с рукой, вызвали скорую помощь и передали врачам, — рассказал Дмитрий Коровяковский.

Он также добавил, что велосипед пинчанина доставили в горотдел милиции:

— Мы ему объяснили, что велосипед будет находится у нас и он может его в любой момент забрать. Несмотря на неоднократные напоминания в течение нескольких недель за этим велосипедом никто не зашел. Нам пришлось в первый же день записать его в книгу находок. (…) После статьи в СМИ о том, что парень получил новый велосипед от врачей, они с матерью пришли к нам за своим велосипедом. И спокойно его получили.

По данным «Медиа-Полесья», мама Дениса написала заявление по факту травмирования сына. Сейчас в обстоятельствах произошедшего разбирается Следственный комитет.

 
 
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Милиция настаивает: никто его щитом не сталкивал. Подросток сам упал с велосипеда и ударился об забор.
 
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