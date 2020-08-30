День шахтера отмечается в Беларуси 30 августа

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Шахтеры отмечают свой профессиональный праздник в это воскресенье.

Поздравление главы государства

По случаю профессионального праздника глава государства направил поздравление работникам ОАО "Беларуськалий" и ветеранам калийной промышленности, об этом сообщили в пресс-службе президента Беларуси.

"Горнодобывающая отрасль – одна из ключевых для экономики страны. Благодаря вашей нелегкой и ответственной работе Беларусь сегодня является крупнейшим производителем и поставщиком калийных удобрений на мировом рынке", – говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко также отметил ценный опыт нескольких поколений горняков, благодаря которому коллектив "Беларуськалия" ставит перед собой самые амбициозные задачи и успешно решает их.

© Sputnik ОАО "Беларуськалий"

Из истории праздника

В ночь с 30 на 31 августа 1935 шахтер Алексей Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн), послуживший началом стахановского движения.

Официально День шахтера утвержден в СССР по предложению министров угольной промышленности Дмитрия Оника и Александра Засядько 10 сентября 1947 года. Впервые его отпраздновали 29 августа 1948 года. После распада СССР по-прежнему отмечается в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, России,Узбекистане, Украине и Эстонии в последнее воскресенье августа.