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На 74 году жизни умер бывший главврач Брестского онкодиспансера Константин Шелепень

30.08.2020 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

28 августа в Бресте умер легендарный брестский онколог Константин Шелепень, сообщает «Вечерний Брест».


Фото: Вечерний Брест

Константину Георгиевичу шел 74-й год. Бывший главврач областного онкологического диспансера отдал этому делу 28 лет, а до этого работал 25 лет врачом-ординатором и заведующим отделением Барановичского городского онкологического диспансера. В 1990 году Константин Шелепень защитил кандидатскую диссертацию. Врач-онколог-хирург высшей категории. Является автором 54 научных работ, некоторые из которых опубликованы за границей.

За внедрение новых методик лечения в 1982 году удостоен Премии Совета Министров СССР. В 2001 году был отмечен Президентом Республики Беларусь за выдающий вклад в социально-экономическое развитие республики. В 2007 году награжден медалью Кирилла Туровского. В 2010 — нагрудным знаком «За мужество и любовь к Отечеству». В 2011 году награжден медалью «За трудовые заслуги». В 2016 году решением горсовета депутатов Константину Георгиевичу было присвоено звание «Почетный гражданин города Бреста». На своем руководящем посту легендарный врач-онколог оставался до 2017 года, спасая жизни людей.

Прощание с Константином Георгиевичем состоится 30 августа в 10:00 в ритуальном зале рядом с ЦГБ на улице Стафеева.

 
Теги: Брест
 
 
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