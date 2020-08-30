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Минское море, протесты и уходящее лето. Топ-10 фото столицы в Instagram за неделю

30.08.2020 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — граффити, которое постоянно закрашивают, протесты, да и просто — последние выходные лета.

Фотографируйте, отмечайте TUT.BY на фотографиях в Instagram — и ваши снимки увидит вся страна.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @ola_li_lala 26 Авг 2020 в 6:35 PDT

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @_belaya_k 29 Авг 2020 в 10:20 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Mobile photography  (@alesha_macarosha) 29 Авг 2020 в 3:58 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Volia Letta (@volia_letta) 27 Авг 2020 в 9:18 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Diana (@diana_tretjak) 27 Авг 2020 в 11:40 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Victoria Norko (@victoria.norko) 28 Авг 2020 в 7:22 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ahmet Hojamyradov (@a.hojamyradov) 27 Авг 2020 в 7:41 PDT

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Andrew Vychev (@avychev17) 27 Авг 2020 в 4:23 PDT

 
 
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке - протесты и граффити, которое постоянно закрашивают,...
 
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