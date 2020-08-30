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Минское море, протесты и уходящее лето. Топ-10 фото столицы в Instagram за неделю
30.08.2020 07:53 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке — граффити, которое постоянно закрашивают, протесты, да и просто — последние выходные лета.
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Мы продолжаем отбирать ваши лучшие фото из Instagram, которые сделаны в столице за неделю. В сегодняшней подборке - протесты и граффити, которое постоянно закрашивают,...
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