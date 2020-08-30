Новополочанку будут судить за рисунок БЧБ-флага на асфальте. В милицию ее забирали с 4-летним сыном

Источник материала: Tut.by

Вечером в пятницу, 28 августа, возле завода «Измеритель» в Новополоцке Зоя Скворцова гуляла с 4-летним сыном, потом ребенок захотел порисовать мелом на асфальте. К нему присоединилась и мама. Малыш нарисовал домик, а мама — БЧБ-флаг и лозунги: «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным». Охранник завода вызвал милицию — и женщину с ребенком забрали в ГОВД. «Сын плакал, боялся милиционеров, у него сбился режим кормления и сна», — рассказывает TUT.BY Зоя.



Иллюстративное фото

— Возле завода «Измеритель», на улице Молодежной, есть место на тротуаре, где дети любят рисовать на асфальте. Территория эта не закрыта, не ограждена, и никто из работников предприятия никогда не делал родителям детей замечаний, что рисовать тут запрещено. Здесь все время гуляют и рисуют многие жители нашего микрорайона, — объясняет Зоя Скворцова.

Вечером в пятницу, 28 августа, на прогулке была вся семья Скворцовых: родители и двое детей — двух и четырех лет.

— Младший упал в лужу, муж пошел с ним домой, переодеть его. А мы со старшим сыном остались на улице. Ян взял мелки и начал рисовать на асфальте домик. А я нарисовала бело-красно-белый флаг, написала «Жыве Беларусь!» и «Свободу политзаключенным!».

Дальше события получили неожиданный поворот:

— Вылетел начальник охраны завода «Измеритель» и начал нецензурно кричать на меня и сына. Я сделала ему замечание: «Почему вы хамите, да еще в присутствии ребенка?». Он возмущался: «Что ты тут нарисовала?». Я пояснила, что бело-красно-белый флаг не запрещен, это наша историческая символика. Начальник охраны сказал: «Это территория завода, рисовать тут ничего нельзя, смывайте свои рисунки».

У молодой женщины была с собой вода — и она выполнила требование работника завода.

— С большего я рисунки смыла. Надписи были почти не видны.

Однако начальник охраны тем временем вызвал милицию.

— И нас с ребенком 4-х лет повезли в ГОВД. Представьте, еду я в милицейской машине, на руках плачущий сын — он боялся людей в форме, и еще со мной два детских самоката. Потому что с нами на площадке остался самокат младшего сына, которого муж еще до этого ЧП повел переодеваться домой.



Фото протокола предоставлено Зоей Скворцовой

Зоя говорит, что милиционеры не предложили ей отвезти ребенка домой:

— Нет, такой вариант они даже не рассматривали. По дороге в ГОВД у Яна лились слезы градом, он говорил: «Я боюсь!». Но от милиции на это не было никакой реакции.

В ГОВД Зоя с сыном провели 1,5 часа:

— Я пыталась узнать, где у нас в городе можно рисовать мелом. Дети ведь хотят рисовать. Милиционеры сказали, что «в черте города мелом на асфальте рисовать нельзя нигде». Ребенок за полтора часа устал, просил есть, спрашивал, когда мы пойдем домой. Даже сказал: «К доктору в поликлинике мы и то меньше сидим, чем здесь». Вышли из милиции мы в 22.10. Домой доехали на такси. У ребенка сбился режим дня: обычно я кладу его спать в 21.30.

В понедельник, 31 августа, по делу Зои Скворцовой будет суд. Ее обвиняют по части 2 статьи 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). Она предусматривает наказание в виде штрафа до 25 базовых величин (до 675 рублей).

— Вот до такого абсурда уже доходит в нашей стране: человека могут наказать за рисунок мелом на асфальте, — говорит жительница Новополоцка. — К слову, как я видела, наши с сыном рисунки возле «Измерителя» окончательно смыло дождем.