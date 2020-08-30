Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Во время прошедшего 29 августа в Минске женского марша солидарности было задержано минимум 11 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный центр "Весна" .

Так, по информации правозащитников, задержаны: Алексей Орлов, Игорь Таболич, Сергей Саникович, Иван Трофимчик, Вадим Перегуд, Александр Шалыгин, Александр Миронченко, Дмитрий Жибуль, Глеб Волошко.

Также с применением силы были задержаны ОМОНом супруги Александр и Наталья Раентовы, которых силовики вытащили из троллейбуса № 29.

Кроме того в ходе акции были задержаны корреспондент "Радыё Свабода" Алесь Пилецкий и видеооператор Андрей Рабчик, а также корреспондент телеканала "Белсат" Дмитрий Мицкевич. Их отвезли в Октябрьское РУВД, а позже освободили.

В женском марше солидарности, по оценке правозащитников, приняло участие около 10 тысяч человек.

Также сообщается, что осужденных к административных арестам 28 августа демонстрантов перевезли в ИВС Жодино. В списке арестантов 60 человек.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правозащитники сообщают минимум об 11 задержанных во время женского марша солидарности в Минске Минск, 30 августа. Во время прошедшего 29 августа в Минске женского марша солидарности было задержано минимум 11 человек, сообщает лишенный регистрации правозащитный...

БелаПАН.