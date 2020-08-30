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Что происходит в стране 30 августа. Онлайн

30.08.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня 22-й день после выборов президента. На площади Независимости в Минске с утра стоят перекрытия, дежурит милиция, неподалеку — бусы, автозаки и водометы.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня 22-й день после выборов президента. На площади Независимости в Минске с утра стоят перекрытия, дежурит милиция, неподалеку - бусы, автозаки и водометы. Все...
 
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