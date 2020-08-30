Что происходит в стране 30 августа. Онлайн

Источник материала: Tut.by

Сегодня 22-й день после выборов президента . На площади Независимости в Минске с утра стоят перекрытия, дежурит милиция, неподалеку — бусы, автозаки и водометы.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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