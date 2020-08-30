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Что происходит в стране 30 августа. Онлайн
30.08.2020 11:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
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Сегодня 22-й день после выборов президента. На площади Независимости в Минске с утра стоят перекрытия, дежурит милиция, неподалеку - бусы, автозаки и водометы. Все...
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