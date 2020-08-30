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В центре Минска собираются участники "Марша за мир и независимость"
30.08.2020 13:57 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. В центре Минска собираются люди − они идут к площади Независимости из разных мест города. На 14.00 здесь запланирована акция "Марш мира и независимости".
Площадь Независимости полностью огорожена металлическими заграждениями, по периметру выставлено оцепление из сотрудников милиции в форме. Проход на одноименную остановку общественного транспорта свободный. На прилегающий улицах Карла Маркса и Кирова стоят знаки, запрещающие парковку
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. В центре Минска собираются люди − они идут к площади Независимости из разных мест города. На 14.00 здесь запланирована акция "Марш мира и...
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