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В центре Минска собираются участники "Марша за мир и независимость"

30.08.2020 13:57 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. В центре Минска собираются люди − они идут к площади Независимости из разных мест города. На 14.00 здесь запланирована акция "Марш мира и независимости".  

Небольшие группы людей с бело-красно-белыми флагами идут в сторону площади по проспекту Независимости по стороне ГУМа и универсама "Центральный". На некоторых одежда в бело-красной гамме. Девушка несет плакат "Мы не крысы, мы — беларусы, а ты беги". Проезжащие мимо машины сигналят в знак приветствия.

Площадь Независимости полностью огорожена металлическими заграждениями, по периметру выставлено оцепление из сотрудников милиции в форме. Проход на одноименную остановку общественного транспорта свободный. На прилегающий улицах Карла Маркса и Кирова стоят знаки, запрещающие парковку

За полтора часа до начала марша представитель минской милиции встретился с журналистами негосударственных СМИ и рекомендовал им "находиться на безопасном расстоянии от милиции и участников акции" ради собственной же безопасности журналистов. Безопасным майор считает расстояние "примерно 100 метров", однако он отметил, что это исключительно его рекомендация, и журналисты вольны сами определять безопасное для себя расстояние.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. В центре Минска собираются люди − они идут к площади Независимости из разных мест города. На 14.00 здесь запланирована акция "Марш мира и...
 
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