Четыре станции метро закрыты на вход и выход в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Четыре станции метро в Минске закрыты на вход и выход в 13:55 в воскресенье, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.

Поезда следуют без остановки на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".

Как пояснили в пресс-службе, это сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.