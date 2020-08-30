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Четыре станции метро закрыты на вход и выход в Минске
30.08.2020 14:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг - Sputnik. Четыре станции метро в Минске закрыты на вход и выход в 13:55 в воскресенье, сообщили в пресс-службе Минского метрополитена.
Поезда следуют без остановки на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".
Как пояснили в пресс-службе, это сделано в целях обеспечения безопасности пассажиров.
Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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Поезда следуют без остановки на данных станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы".
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