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Метрополитен закрыл четыре центральные станции на вход и выход
30.08.2020 14:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Поезда не останавливаются на четырех центральных станциях минского метро.
В 13.55 29 августа «в целях обеспечения безопасности пассажиров» на вход и выход закрыты станции Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы, сообщил в
Поезда следуют без остановки на этих станциях. Метрополитен приносит извинения за временные неудобства.
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С 13.55 30 августа поезда не останавливаются на четырех центральных станциях старой линии.
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