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В районе Главпочтамта демонстранты вышли на проезжую часть
30.08.2020 14:43 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. В районе Главпочтамта демонстранты вышли на проезжую часть. ОМОН пытается их оттуда выгнать.
Группа людей стала в сцепку и идет по проспекту в сторону Октябрьской площади.
Когда кого-то посадили в милицейский микроавтобус, демонстранты начали его отбивать. По словам очевидцев, это была провокация: кто-то с бело-красно-белым флагом начал драку, а потом помогал задерживать демонстрантов.
Пожилой женщине стало плохо, она сидит на земле в окружении демонстрантов, ей вызвали скорую помощь.
ОМОН перегородил проспект в районе здания КГБ. Люди в свою очередь перегородили проспект у магазина "Лакомка". Они скандируют "Это наш город" и "Трибунал!".
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. В районе Главпочтамта демонстранты вышли на проезжую часть. ОМОН пытается их оттуда выгнать. Группа людей стала в сцепку и идет по проспекту в...
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