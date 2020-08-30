Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. В районе Главпочтамта демонстранты вышли на проезжую часть. ОМОН пытается их оттуда выгнать.

Группа людей стала в сцепку и идет по проспекту в сторону Октябрьской площади.

Когда кого-то посадили в милицейский микроавтобус, демонстранты начали его отбивать. По словам очевидцев, это была провокация: кто-то с бело-красно-белым флагом начал драку, а потом помогал задерживать демонстрантов.

Пожилой женщине стало плохо, она сидит на земле в окружении демонстрантов, ей вызвали скорую помощь.

ОМОН перегородил проспект в районе здания КГБ. Люди в свою очередь перегородили проспект у магазина "Лакомка". Они скандируют "Это наш город" и "Трибунал!".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В районе Главпочтамта демонстранты вышли на проезжую часть Минск, 30 августа. В районе Главпочтамта демонстранты вышли на проезжую часть. ОМОН пытается их оттуда выгнать. Группа людей стала в сцепку и идет по проспекту в...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.