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Новая статистика Минздрава: 164 новых случая коронавируса в сутки, пять человек умерло

30.08.2020 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси на 30 августа зарегистрированы 71 тыс. 687 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает телеграм-канал Минздрава. За прошедшие сутки 164 новых случая.

По данным ведомства, выздоровели и выписаны 70 тыс. 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (245 за сутки). Всего проведено 1 млн 527 тыс. 049 тестов (9921 в сутки).

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 676 пациентов — пять за последние сутки.

 
 
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В Беларуси на 30 августа зарегистрированы 71 тыс. 687 человек с положительным тестом на COVID-19.
 
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