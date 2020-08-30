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Новая статистика Минздрава: 164 новых случая коронавируса в сутки, пять человек умерло
30.08.2020 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Беларуси на 30 августа зарегистрированы 71 тыс. 687 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщает
По данным ведомства, выздоровели и выписаны 70 тыс. 452 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (245 за сутки). Всего проведено 1 млн 527 тыс. 049 тестов (9921 в сутки).
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 676 пациентов — пять за последние сутки.
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В Беларуси на 30 августа зарегистрированы 71 тыс. 687 человек с положительным тестом на COVID-19.
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