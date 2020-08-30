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22 день после выборов: в Беларуси проходит «Марш мира и независимости»

30.08.2020 15:59 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Жители страны, несогласные с результатами выборов и применением насилия, вышли на «Марш мира и независимости» 30 августа. Они требуют призвать к ответу виновных в массовых избиениях, пытках и убийствах участников послевыборных протестов.

С самого утра в Минске к Главпочтамту пригнали автозаки, военную технику, машины с колючей проволокой, водометы.

День начался с того, что к зданию Главпочтамта пришли девушки в национальных костюмах с тыквами в руках. К Дому правительства им пройти не удалось из-за установленного на площади Независимости ограждения. Тогда девушки отправились вдоль ограждения.

Примерно в 13:00 сформировавшиеся в дальних районах столицы (в Новой Боровой, на Могилевской, станции «Восток» и др.) колонны начали выдвигаться в центр и к 14:00 подошли к площади Независимости, пишет TUT.BY.  

Возле отеля «Минск» силовики начали задерживать людей, протестующие переместились к Главпочтамту и кинотеатру «Центральный». Только по проспекту Дзержинского к 14:20 в центр прошло организовано около 20 групп (от 25 человек и больше), не считая небольшие группки и отдельных граждан.  

Силовики закрыли подходы к проспекту Независимости, разбив митингующих на несколько больших групп. Колонна с Партизанского проспекта не смогла пройти в центр, так как ей дорогу в районе Национального художественного музея перекрыл ОМОН. Оцепление было выставлено от Нацбанка до ГУМа, в результате чего оказалось заблокировано несколько тысяч демонстрантов. 

Выборочно задерживая протестующих, к 15 00. силовики оттеснили демонстрантов за улицу Ленина. Люди двигаются к стеле "Минск - Город-герой"

«Марши мира и независимости» проходят и в других городах Беларуси - в Витебске, Гомеле, Барановичах, Бресте.

В субботу, 29 августа в Беларуси прошел «Женский марш», в котором участвовало в общей сложности 8,5 тысяч человек. Такие данные опубликовало МВД, отметив, что было задержано 29 человек.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Жители страны, несогласные с результатами выборов и применением насилия, вышли на «Марш мира и независимости» 30 августа. Они требуют призвать к ответу виновных в...
 
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