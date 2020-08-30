Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Все станции минского метро снова работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.

С 13:55 поезда следовали без остановки на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Как пояснили в пресс-службе, такая мера были предпринята в целях обеспечения безопасности пассажиров.

В 15:50 все станции были снова открыты для пассажиров.

Метрополитен принес извинения за временные неудобства.