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Все станции минского метро снова работают в штатном режиме

30.08.2020 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг - Sputnik. Все станции минского метро снова работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.

© Sputnik
Минское метро переходит на зимний режим работы

С 13:55 поезда следовали без остановки на станциях "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская" и "Площадь Победы". Как пояснили в пресс-службе, такая мера были предпринята в целях обеспечения безопасности пассажиров.

В 15:50 все станции были снова открыты для пассажиров.

Метрополитен принес извинения за временные неудобства.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее сообщалось о том, что четыре станции Минского метрополитена закрыты на вход и на выход.
 
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