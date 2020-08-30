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Все станции минского метро снова работают в штатном режиме
30.08.2020 16:31 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 30 авг - Sputnik. Все станции минского метро снова работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе метрополитена.
С 13:55 поезда
В 15:50 все станции были снова открыты для пассажиров.
Метрополитен принес извинения за временные неудобства.
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Ранее сообщалось о том, что четыре станции Минского метрополитена закрыты на вход и на выход.
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