Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. В Пинске пропал корреспондент сайта "Медиа-Полесье" Евгений Николаевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сегодня около 13 часов он вышел на площадь снимать очередную акцию протеста, о чем предупредил редактора. Сотрудники сайта, которые также вышли на площадь, Евгения не нашли. Очевидцы рассказали, что двое милиционеров повели парня с камерой в свой автомобиль. На звонки журналист не отвечает.

10 августа Николаевича задержали во время акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и сильно избили. После трех суток нахождения в ИВС его судили, дали 10 суток ареста. Он был выпущен из Ивацевичской колонии в ночь на 17 августа вместе с другими заключенными и вернулся к работе.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Пинске пропал журналист портала "Медиа-Полесье" Минск, 30 августа. В Пинске пропал корреспондент сайта "Медиа-Полесье" Евгений Николаевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Сегодня около 13 часов он...

БелаПАН.