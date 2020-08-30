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В Пинске пропал журналист портала "Медиа-Полесье"

30.08.2020 16:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. В Пинске пропал корреспондент сайта "Медиа-Полесье" Евгений Николаевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

Сегодня около 13 часов он вышел на площадь снимать очередную акцию протеста, о чем предупредил редактора. Сотрудники сайта, которые также вышли на площадь, Евгения не нашли. Очевидцы рассказали, что двое милиционеров повели парня с камерой в свой автомобиль. На звонки журналист не отвечает.

10 августа Николаевича задержали во время акции протеста против фальсификации итогов президентских выборов и сильно избили. После трех суток нахождения в ИВС его судили, дали 10 суток ареста. Он был выпущен из Ивацевичской колонии в ночь на 17 августа вместе с другими заключенными и вернулся к работе.


БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. В Пинске пропал корреспондент сайта "Медиа-Полесье" Евгений Николаевич, сообщает Белорусская ассоциация журналистов. Сегодня около 13 часов он...
 
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