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На акциях протеста 30 августа задержаны более ста человек. Что о них известно
30.08.2020 17:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
30 августа в Минске и других городах Беларуси начались массовые акции протеста. Не обошлось и без задержаний. В Минске за первые два часа акции протеста задержали 125 человек, передает
Минск
Так выглядели задержания в Минске.
Вот имена людей, которых задержали в Минске, по
Пинск
По данным «Вясны», задержан Виктор Антоник. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Пинске исчез корреспондент издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич.
Орша
По данным Вясны, в Орше задержаны минимум два человек. Один из них — Болдырев Алексей.
Гродно
Около 16 часов дня в Гродно ОМОН задержал мужчину, загримированного под Александра Лукашенко. У мужчины был плакат «Президент ненастоящий»,
По
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30 августа в Минске и других городах Беларуси начались массовые акции протесты. Не обошлось и без задержаний.
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