На акциях протеста 30 августа задержаны более ста человек. Что о них известно

Источник материала: Tut.by

30 августа в Минске и других городах Беларуси начались массовые акции протеста. Не обошлось и без задержаний. В Минске за первые два часа акции протеста задержали 125 человек, передает РИА Новости со ссылкой МВД Беларуси. Прошли задержания и в других городах.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минск

Так выглядели задержания в Минске.

Вот имена людей, которых задержали в Минске, по данным лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна»:

Ахрэм Ягор

Баравік Аляксей

Запрудскі Ігар

Запрудскі Ігнат

Каваленка Павел (несовершеннолетний)

Калыганаў Іван (корреспондент ТАСС, доставлен в Октябрьское РУВД)

Каралевіч Яўген

Кляшторны Андрэй

Лысакоўскі Арцём (несовершеннолетний)

Лыскавец Яраслаў

Прыгодзіч Станісаў

Пупко Васіль

Рудэнка Аляксандр

Сачышын Дзяніс (несовершеннолетний)

Супрановіч Сяргей

Татур Уладзіслаў

Шавель Глеб (несовершеннолетний)

Шіла Іван

Яроменка Антон

Пинск

По данным «Вясны», задержан Виктор Антоник. Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в Пинске исчез корреспондент издания «Медиа-Полесье» Евгений Николаевич.

Орша

По данным Вясны, в Орше задержаны минимум два человек. Один из них — Болдырев Алексей.

Гродно

Около 16 часов дня в Гродно ОМОН задержал мужчину, загримированного под Александра Лукашенко. У мужчины был плакат «Президент ненастоящий», сообщает издание «Белсат».



Фото: Радыё Свабода

По данным «Радыё Свабода», задержанного зовут Андрей Янкович.

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