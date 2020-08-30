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Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости

30.08.2020 16:35 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости — резиденции Лукашенко. 

По оценкам журналистов, а также судя по снимкам, которые появляются в интернете, сегодня участников марша не меньше, чем было в минувшее воскресенье, — это около 200 тысяч. Люди скандируют "Мы на день рождения!", "Позор", "Жыве Беларусь!" и другие лозунги.  

На пути движения колонны силовики к демонстрантам не приближались. Однако проспект Победителей перед Дворцом Независимости перекрыт ОМОНом, спецназом и военной техникой, как и неделю назад.

В месте скопления демонстрантов — проблемы с мобильным интернетом и телефонной связью.


Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 30 августа. Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости — резиденции Лукашенко. По оценкам журналистов, а также судя по снимкам, которые...
 
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