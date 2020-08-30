Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости — резиденции Лукашенко.



По оценкам журналистов, а также судя по снимкам, которые появляются в интернете, сегодня участников марша не меньше, чем было в минувшее воскресенье, — это около 200 тысяч. Люди скандируют "Мы на день рождения!", "Позор", "Жыве Беларусь!" и другие лозунги.



На пути движения колонны силовики к демонстрантам не приближались. Однако проспект Победителей перед Дворцом Независимости перекрыт ОМОНом, спецназом и военной техникой, как и неделю назад.



В месте скопления демонстрантов — проблемы с мобильным интернетом и телефонной связью.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости Минск, 30 августа. Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости — резиденции Лукашенко. По оценкам журналистов, а также судя по снимкам, которые...

Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.