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Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости
30.08.2020 16:35 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 30 августа. Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости — резиденции Лукашенко.
Татьяна Коровенкова, Захар Щербаков, БелаПАН.
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Минск, 30 августа. Голова колонны демонстрантов подошла к Дворцу Независимости — резиденции Лукашенко. По оценкам журналистов, а также судя по снимкам, которые...
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