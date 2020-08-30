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Мобильный интернет работает с перебоями в Минске

30.08.2020 17:53 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 30 авг – Sputnik. Абоненты life, A1 и МТС жалуются на пропавший интернет в Минске, передает корреспондент Sputnik.

Трудности с доступом в сеть наблюдаются, в частности, в центре столицы, где в настоящее время проходит "Марш мира".

Напомним, после президентских выборов, 9 августа, в Беларуси произошли массовые сбои в работе интернета. Лишь 12 августа министерство связи заявило, что белорусские специалисты справились с проблемой и возобновили доступ к цифровым ресурсам. По данным властей, тогда отключение интернета произошло из-за границы. После этого Минсвязи рекомендовало операторам компенсировать абонентам отключение интернета.

Сегодня жители белорусской столицы вновь не могут войти в сеть. Правда, на этот раз, проблемы наблюдаются только у мобильных операторов, а домашний интернет функционирует без сбоев.

В настоящий момент дозвониться в колл-центр ни одного из трех операторов нам не удалось.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. С того момента в Минске и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов.

 
Теги: Минск
 
 
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В воскресенье после 15:00 в белорусской столице начались проблемы с доступом в интернет, с трудностями столкнулись абоненты всех трех мобильных операторов.
 
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