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В милиции прокомментировали историю с новополочанкой, которую будут судить за рисунки на асфальте
30.08.2020 18:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В областной милиции местному порталу Gorod214
Женщина рассказывала TUT.BY, что ее 4-летний сын «взял мелки и начал рисовать на асфальте домик. А я нарисовала бело-красно-белый флаг, написала „Жыве Беларусь!“ и „Свободу политзаключенным!“». После этого начальник охраны завода вызвал милицию, женщину забрали в отделение прямо с ребенком.
— 28 августа в оперативно-дежурную службу Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о том, что на асфальте рядом с центральной проходной завода «Измеритель» неизвестная девушка нарисовала надписи, содержащие политические требования. Прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы милиции установлено, что надписи учинила 29-летняя новополочанка рядом с рисунком своего ребенка, рассказывает версию милиции официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.
По ее словам, требование к организациям о поддержании эстетического вида прилегающей территории определяется правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные постановлением Советом Министров Республики Беларусь № 1087 от 28.11.2012 года. И, по мнению милиции, в действиях женщины усматривается состав административного правонарушения по ч.2 ст. 21.14 КоАП — нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.
Ольга Шкуратова уточняет: «Во время ведения административного процесса в отношении новополочанки ее ребенок находился с бабушкой, приехавшей в отдел милиции. Препятствий для соблюдения ребенком режима сна и кормления сотрудники милиции не создавали».
В милицию, говорят в УВД, постоянно поступают сообщения о различных надписях и рисунках: «Граждане не хотят ходить по разрисованным подъездам, пользоваться исписанным лифтом, ждать общественный транспорт на остановке, разукрашенной баллончиками».
Витебские милиционеры напоминают белорусам, что «за вандализм и несанкционированные художества установлена как административная, так и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести противоправного деяния».
Напомним, в понедельник, 31 августа, по делу Зои Скворцовой будет суд. Ей грозит штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей).
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Женщина рассказывала TUT.BY, что ее 4-летний сын «взял мелки и начал рисовать на асфальте домик. А я нарисовала бело-красно-белый флаг, написала "Жыве Беларусь!" и...
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