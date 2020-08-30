В милиции прокомментировали историю с новополочанкой, которую будут судить за рисунки на асфальте

Источник материала: Tut.by

В областной милиции местному порталу Gorod214 прокомментировали случай в Новополоцке, где местную жительницу Зою Скворцову завтра будут судить за рисунок на асфальте, оставленный на площадке рядом с заводом «Измеритель». Об этой истории TUT.BY рассказывал ранее .





Женщина рассказывала TUT.BY, что ее 4-летний сын «взял мелки и начал рисовать на асфальте домик. А я нарисовала бело-красно-белый флаг, написала „Жыве Беларусь!“ и „Свободу политзаключенным!“». После этого начальник охраны завода вызвал милицию, женщину забрали в отделение прямо с ребенком.

— 28 августа в оперативно-дежурную службу Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о том, что на асфальте рядом с центральной проходной завода «Измеритель» неизвестная девушка нарисовала надписи, содержащие политические требования. Прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы милиции установлено, что надписи учинила 29-летняя новополочанка рядом с рисунком своего ребенка, рассказывает версию милиции официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

По ее словам, требование к организациям о поддержании эстетического вида прилегающей территории определяется правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные постановлением Советом Министров Республики Беларусь № 1087 от 28.11.2012 года. И, по мнению милиции, в действиях женщины усматривается состав административного правонарушения по ч.2 ст. 21.14 КоАП — нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.

Ольга Шкуратова уточняет: «Во время ведения административного процесса в отношении новополочанки ее ребенок находился с бабушкой, приехавшей в отдел милиции. Препятствий для соблюдения ребенком режима сна и кормления сотрудники милиции не создавали».

В милицию, говорят в УВД, постоянно поступают сообщения о различных надписях и рисунках: «Граждане не хотят ходить по разрисованным подъездам, пользоваться исписанным лифтом, ждать общественный транспорт на остановке, разукрашенной баллончиками».

Витебские милиционеры напоминают белорусам, что «за вандализм и несанкционированные художества установлена как административная, так и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести противоправного деяния».

Напомним, в понедельник, 31 августа, по делу Зои Скворцовой будет суд. Ей грозит штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей).