ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В милиции прокомментировали историю с новополочанкой, которую будут судить за рисунки на асфальте

30.08.2020 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В областной милиции местному порталу Gorod214 прокомментировали случай в Новополоцке, где местную жительницу Зою Скворцову завтра будут судить за рисунок на асфальте, оставленный на площадке рядом с заводом «Измеритель». Об этой истории TUT.BY рассказывал ранее.


Женщина рассказывала TUT.BY, что ее 4-летний сын «взял мелки и начал рисовать на асфальте домик. А я нарисовала бело-красно-белый флаг, написала „Жыве Беларусь!“ и „Свободу политзаключенным!“». После этого начальник охраны завода вызвал милицию, женщину забрали в отделение прямо с ребенком.

— 28 августа в оперативно-дежурную службу Новополоцкого ГОВД поступило сообщение о том, что на асфальте рядом с центральной проходной завода «Измеритель» неизвестная девушка нарисовала надписи, содержащие политические требования. Прибывшими на место сотрудниками патрульно-постовой службы милиции установлено, что надписи учинила 29-летняя новополочанка рядом с рисунком своего ребенка, рассказывает версию милиции официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.

По ее словам, требование к организациям о поддержании эстетического вида прилегающей территории определяется правилами благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные постановлением Советом Министров Республики Беларусь № 1087 от 28.11.2012 года. И, по мнению милиции, в действиях женщины усматривается состав административного правонарушения по ч.2 ст. 21.14 КоАП — нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов.

Ольга Шкуратова уточняет: «Во время ведения административного процесса в отношении новополочанки ее ребенок находился с бабушкой, приехавшей в отдел милиции. Препятствий для соблюдения ребенком режима сна и кормления сотрудники милиции не создавали».

В милицию, говорят в УВД, постоянно поступают сообщения о различных надписях и рисунках: «Граждане не хотят ходить по разрисованным подъездам, пользоваться исписанным лифтом, ждать общественный транспорт на остановке, разукрашенной баллончиками».

Витебские милиционеры напоминают белорусам, что «за вандализм и несанкционированные художества установлена как административная, так и уголовная ответственность — в зависимости от тяжести противоправного деяния».

Напомним, в понедельник, 31 августа, по делу Зои Скворцовой будет суд. Ей грозит штраф до 25 базовых величин (до 675 рублей).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина рассказывала TUT.BY, что ее 4-летний сын «взял мелки и начал рисовать на асфальте домик. А я нарисовала бело-красно-белый флаг, написала "Жыве Беларусь!" и...
 
Новости дня
Новости общества
 
На акциях протеста 30 августа задержаны более ста человек. Что о них известно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

29.08.2020
Mir24.TV Belarus
30.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика