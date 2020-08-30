«Любімая, ды не твая». Как в Витебске прошел марш женщин, к которому присоединились и мужчины

Источник материала: Tut.by

В Витебске 30 августа, на 22-й день после президентских выборов, решили провести женский марш солидарности. Витеблянки вдохновились примером минчанок, которые в последнюю субботу лета устроили многолюдную протестную акцию в центре столицы. Но на витебский марш пришли и мужчины. Кто-то побоялся, что милиция разгонит демонстрацию, и не отпустил своих половинок одних, а кто-то решил, что чисто женская акция — это гендерная несправедливость.

Демонстранты собрались возле Свято-Покровской церкви на улице Ленина. Затем они пошли вниз, к площадке возле ТЦ «Марко-сити».





Сначала в колонне было около 200 человек. Но постепенно она увеличилась примерно до 700−800 участников: по пути к митингующим присоединялись новые люди. Такая же картина была и на предыдущих мирных протестах в Витебске, которые продолжаются вот уже не одну неделю.

Многие участницы марша надели одежду в белых и красных тонах, повязали на руки бело-красно-белые ленты. Некоторые девушки шли с живыми цветами. Одна участница написала на левой руке «Жыве», на правой — «Беларусь».

На акции — много молодых девушек. Одна из них — София:

— Это красивый женский протест в Витебске, и я здесь вместе с теми, кто хочет перемен в стране. У граждан не очень много рычагов воздействия на власть, и один из них — мирные протесты. И их надо использовать, чтобы изменить жизнь белорусов к лучшему.



Справа: Татьяна Северинец

На марш солидарности пришла Татьяна Северинец — мать политзаключенного Павла Северинца.

— Галоўнае зараз — салідарнасць. Зараз мой сын у турме на Валадарцы. А раней быў на Акрэсціна. Там жа знаходзіцца і шмат іншых людзей. Пры гэтым Лукашэнка ўчапіўся сінеючымі пальцамі ва ўладу. І мы павінны паказаць тым, хто яго ахоўвае, хто яму верна служыць, што страху ў грамадстве ўжо няма. Нават калі ён і ёсць, мы яго пераадольваем і выходзім на плошчы сваіх гарадоў. Бо як можна спакойна сядзець дома, калі ты ведаеш, што шмат хто за кратамі, а многія трапілі пад дубінкі АМАПа?! — говорит Татьяна Северинец.

30 августа Александру Лукашенко исполнилось 66 лет. Некоторая атрибутика на марше была связана с его днем рождения. Например, был плакат «Сертификат в барбершоп: 97% скидка. С др, АГЛ» и лозунг «С днем рождения, уходи!».





Люди также скандировали: «Жыве Беларусь!», «Уходи», «Верым, можам, пераможам!», «Витебск, выходи!», «Лукашенко в автозак!» и т.п.

Демонстранты несли плакаты «Любімая, ды не твая», «Спыніць гвалт, новыя выбары, вызваліць палітвязняў!», «За мир и любовь!», «Увольняя, похищая врачей, задумайся, кто будет тебя лечить» и др.



В мирных акциях протеста в Витебске с 13 августа участвуют врачи

Известная витебская художница Светлана Баранковская несла игрушку — трехголового «дракона»:

— Гэта мой бел-чырвона-белы цмок, ён зроблены з лямцу (по-русски: войлок. — Прим. TUT.BY), у тэхніцы валяння. Я зрабіла яго вельмі даўно, але зараз ён набыў новы сэнс. Мы ўсе ведаем: той, хто заб’е дракона — сам пераўтворыцца ў дракона. Але ў беларусаў так не будзе. Народ пазбавіцца ад цмока, але сам цмокам не стане.

С высокой площадки слева от ТЦ «Марко-сити» за участниками акций всегда наблюдают люди в штатском с видеокамерами. Сегодня они снова вели оттуда съемку. Горожане не растерялись и в шутку позвали их присоединиться к маршу:

— Спускайся к нам! Спускайся к нам! Спускайся к нам!

Один из «видеооператоров» помахал демонстрантам рукой. Те рассмеялись и запели:

— Я всегда с собой беру видеокамеру.









Мирные протестующие в этот день еще долго ходили по многим центральным улицам Витебска.

Милиция не мешала шествию, но при этом постоянно отслеживала ситуацию, а в самом начале предупредила митингующих в мегафон, что это — «несанкционированное мероприятие».





На улице Смоленской милиция пыталась задержать водителя такси с бело-красно-белым флагом. На помощь бросились горожане. Толокой таксиста «отбили». Выяснилось, что это девушка.

К слову, среди демонстрантов шел и Андрей Кулаков — 26-летний водитель полюбившегося витеблянам «жывемабіля» , микроавтобуса в бело-красно-белых цветах. Парень шутит, что сегодня «безлошадный»:

— Пришел пешком поддержать наших прекрасных девушек. И хочу сказать, что наши девушки смелее, чем наши милиционеры.





Елена Кустова тоже уже знакома нашим читателям. В субботу, 29 августа, в Витебске активисты собирали подписи горожан, чтобы провести собрания по отзыву депутатов парламента. И Елену задержала милиция . Однако сегодня она пришла на марш солидарности.

— Своим поведением власть еще больше провоцирует людей выходить на мирные акции протеста. Вчера милиционеры даже не смогли объяснить, за что меня задержали. Думаю, они и сами уже устали от этих глупых задержаний людей. Сразу говорили: везем вас в РОВД для установления личности. У меня был с собой паспорт, но это не стало аргументом для милиции. Потом сказали, что я «провожу пикет». А в РОВД уже ни в чем таком не обвиняли. Правда, поинтересовались, кто и сколько мне платит за сбор подписей. Я сказала, что выхожу на акции протеста с 2000-х, и похоже, мне поверили, что я собирала подписи не за деньги, а за идею. Однако предупредили, что если еще раз задержат, то будут сутки в ИВС или штраф.



Традиционно демонстрантов поддерживают горожане — из окон и с балконов своих домов





Марина Булатовская пять лет назад вышла замуж. Свадьба прошла по-белорусски и в национальных костюмах . Сегодня витеблянка пришла на марш солидарности в своем венчальном наряде, который бережно хранит. Марина говорит, что она здесь — ради будущего своих детей.



Марина Булатовская

— Калі ў краіне пануе гвалт, несправядлівасць — гэта не пра жанчын і не пра хрысціянскія каштоўнасці. А жанчына заўжды за мір, за нешта светлае, за тое, каб не пужалі яе дзяцей, не білі мужа, каб хлусня не панавала па-над усім. А мой строй увасабляе сабой колеры і каштоўнасці, на якіх заўжды грунтавалася наша краіна.