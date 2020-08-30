Источник материала: БелаПАН

Минск, 30 августа. О нападении на служебный автомобиль во время сегодняшней акции протеста в Минске сообщила пресс-служба МВД.

"Около 14.40 возле площади Независимости в Минске толпа людей набросилась на служебный автомобиль милиции и повредила его. Спецтранспорт и находившиеся в нем сотрудники обеспечивали охрану общественного порядка во время проведения несанкционированных массовых мероприятий. С помощью подручных предметов злоумышленники разбили лобовое стекло, а также повредили боковые части машины. Сейчас три человека задержаны и доставлены в Ленинское РУВД столицы", — говорится в сообщении.

Среди задержанных тренер по футболу 1986 года рождения и участник фанатского движения "известного футбольного клуба" 1993 г.р. Оба "неоднократно привлекались к административной ответственности". Еще один человек 1978 г.р. — "ранее судимый и также неоднократно привлекался к административной ответственности". Все задержанные — жители Минска. Один "находился в состоянии алкогольного опьянения".

Проводится проверка, "устанавливаются иные причастные лица".

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД сообщило о задержании трех человек за причинение ущерба служебному автомобилю на акции протеста в Минске Минск, 30 августа. О нападении на служебный автомобиль во время сегодняшней акции протеста в Минске сообщила пресс-служба МВД. "Около 14.40 возле площади...

БелаПАН.