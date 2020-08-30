Представитель МВД прокомментировал задержание в минском троллейбусе: женщина «укусила за бедро» силовика

Источник материала: Tut.by

29 августа в минском троллейбусе № 22 силовики задержали двух человек — мужчину и женщину. Они громко кричали, а из салона силовики их буквально выносили за руки и ноги. В эфире телеканала СТВ представитель МВД прокомментировал этот случай. По его словам, «во время неповиновения», женщина укусила одного из силовиков.



Кадр из видео, которое снял читатель TUT.BY

Случай прокомментировал Александр Марченко, старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси.

— Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Оба находятся в центре изоляции правонарушителей. Молодые люди ранее не судимы, но оба привлекались к административной ответственности.

Телеведущий СТВ заявил, что мужчина и женщина до задержания «жестами управляли действиями якобы стихийно митингующих».

Кроме этого в эфире телеканала показали момент, который, скорее всего, был снят в микроавтобусе силовиков после задержания.

— Давайте я вам заплачу то, что вам выплачивает государство. Ну две тысячи, так две тысячи, — говорит на видео девушка. — Она при этом сидит на полу, люди в черном вокруг — на креслах.

Также в эфире телеканала показали отрывок видео с допроса задержанного мужчины.

— Я вышел, увидел гуляющих девчонок и с ними погулял. И пофотографировался, — говорит он.