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Представитель МВД прокомментировал задержание в минском троллейбусе: женщина «укусила за бедро» силовика
30.08.2020 20:45 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
29 августа в минском троллейбусе № 22 силовики задержали двух человек — мужчину и женщину. Они громко кричали, а из салона силовики их буквально выносили за руки и ноги. В эфире телеканала СТВ представитель МВД прокомментировал этот случай. По его словам, «во время неповиновения», женщина укусила одного из силовиков.
Случай прокомментировал Александр Марченко, старший инспектор по особым поручениям управления информации и общественных связей МВД Беларуси.
— Транспорт был остановлен, а мужчине и женщине предложили выйти из салона для разбирательства. Они отказались, после чего последовало само задержание. Во время неповиновения сельчанка хватала сотрудников за форменное обмундирование и укусила одного из них за бедро. После разбирательства в отношении задержанных были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. Оба находятся в центре изоляции правонарушителей. Молодые люди ранее не судимы, но оба привлекались к административной ответственности.
Телеведущий СТВ заявил, что мужчина и женщина до задержания «жестами управляли действиями якобы стихийно митингующих».
Кроме этого в эфире телеканала показали момент, который, скорее всего, был снят в микроавтобусе силовиков после задержания.
— Давайте я вам заплачу то, что вам выплачивает государство. Ну две тысячи, так две тысячи, — говорит на видео девушка. — Она при этом сидит на полу, люди в черном вокруг — на креслах.
Также в эфире телеканала показали отрывок видео с допроса задержанного мужчины.
— Я вышел, увидел гуляющих девчонок и с ними погулял. И пофотографировался, — говорит он.
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Представитель МВД прокомментировал задержание в минском троллейбусе: женщина «укусила за бедро» силовика
29 августа в минском троллейбусе № 22 силовики задержали двух человек - мужчину и женщину. Они громко кричали, а из салона силовики их буквально выносили за руки и...
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