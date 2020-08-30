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Без ОМОНа, но с военными у облисполкома. Как прошел 22-й день протестов в Гомеле

30.08.2020 21:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 22-й день после выборов президента гомельчане снова вышли на улицы города. Протестующих в это воскресенье было даже больше, чем в прошлое. Что происходило и чем закончилось — в нашем фоторепортаже.


В два часа дня люди собрались возле универмага «Гомель». Это единственная не задействованная площадка в центре города — все остальные заняты выставками, ярмарками и базарами. Милиция предупредила собравшихся, что их действия незаконны, и колонна направилась по улице Советской к площади Ленина. Скандируя «Жыве Беларусь!», «Верым, можам, пераможам!», «Лукашенко, уходи!», «Саша, выпей чаю — Путин угощает!».




На площади Ленина ярмарка, а у театра — концерт местных артистов. Но покупателей и зрителей почти нет. Площадка возле сквера Кирилла Туровского заставлена мольбертами с работами учащихся школ искусств.

Когда колонна сворачивает на проспект Ленина — в ней уже несколько тысяч человек. Облисполком оцеплен солдатами в бронежилетах и шлемах. Люди на несколько минут останавливаются и кричат в их сторону «Позор!».








Затем протестующие оказались у железнодорожного вокзала и вышли на проспект Победы. Людей очень много. Колонна растянулась на весь проспект. В ней очень много людей возраста 40+.

— Протест переходит в другие формы. Мы столько чудесных людей узнали за это лето. Спасибо нашей обманувшей власти, что мы узнали друг друга, и теперь мы будем стоять насмерть, потому что нам некуда отступать, позади — репрессии, — говорит гомельчанка Елена.

Рядом с ней идет Александр — он также, говорит, не намерен прекращать протесты.

— Сейчас важно сплотиться как никогда, потому что если мы будем порознь — нас всех просто пересажают, — уверен мужчина.


В колонне меньше, чем обычно шариков и транспарантов, но больше масок на лицах людей. Многие признаются, что не хотят, чтобы их сняли на камеры милиционеры, а потом узнали и пригласили в РОВД. Кстати, милиции на пути у протестующих сегодня нет, если не считать УАЗиков, которые время от времени проезжают по улицам, где идет колонна.



Ближе к пяти люди снова пришли к универмагу — немного передохнули, а затем опять двинулись в путь.

К этому моменту стало известно, что уже возле дома задержали гомельскую журналистку Ларису Щирякову, которая освещала акцию протеста. О других задержаниях пока информации нет.

Ближе к восьми вечера колонна заметно поредела. Многие решили разойтись по домам — завтра новая рабочая неделя.


 
Теги: Гомель
 
 
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В 22-й день после выборов президента гомельчане снова вышли на улицы города. Протестующих в это воскресенье было даже больше, чем в прошлое. Что происходило и чем...
 
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