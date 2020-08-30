Тысячи людей, мирное шествие и задержания. Что происходило 30 августа в Гродно

Источник материала: Tut.by

В Гродно 30 августа люди снова вышли на мирную акцию протеста. По оценке журналиста TUT.BY, в пиковые моменты в мероприятии участвовало около 10 тысяч человек. Они стартанули с площади около железнодорожного вокзала, прошли маршем до психоневрологического диспансера, где проскандировали «Заберите Сашу». Отсюда большая часть людей дошла до автовокзала. Не обошлось без задержаний: все время акции около протестующих курсировали автобусы с сотрудниками ОМОНа, которые производили точечные задержания. Около автовокзала произошла потасовку между гродненцами и силовиками.





Мирная акция протеста должна была начаться в Гродно в 14.00, однако в это время в городе шел сильный дождь и люди стали собираться на привокзальной площади, а также около ЦСК «Неман» несколько позже назначенного времени. И, несмотря на то, что дождь все еще шел, около железнодорожного вокзала всего за несколько минут собралось несколько сотен человек, а потом и несколько тысяч. К ним присоединилась колонна, которая шла со спорткомплекса и все вместе пошли через улицы Буденного, Красноармейскую и проспект Космонавтов к психоневрологическому диспансеру на улице Щорса.





Параллельно в центре города проходил провластный автопробег, в котором участвовало около 15 машин. Они выезжали с привокзальной площади, объезжали старый центр и несколько раз возвращались. Акция была недолгой. Во всяком случае, участники провластного автопробега, два раза вернувшись на привокзальную площадь, куда-то уехали.

Как и в предыдущие дни, площади Ленина и Советская были перекрыты. Первую охраняли сотрудники милиции, на второй была развернута ярмарка. Здесь также находились милиционеры.





— Мы решили туда просто не идти, поэтому собрались около железнодорожного вокзала. Но, конечно, очень обидно, что гродненцы не могут свободно собираться там, где хотят, — рассказывала одна из участниц шествия.

Также люди говорили, что пришли на шествие, чтобы поздравить таким образом Александра Лукашенко с днем рождения, а также выразить свою гражданскую позицию и несогласие с результатами президентских выборов. Некоторые рассказывали, что вышли на улицу всей семьей. И правда, в колонне было много молодых родителей с детьми в колясках. Были и пожилые люди.





С привокзальной площади люди направились на улицу Щорса через проспект Космонавтов. Все время акции пешеходов сопровождали машины с бело-красно-белыми флагами, проезжающие мимо автомобили сигналили митингующим. Также курсировали микроавтобусы с сотрудниками ОМОНа. Милиционеры предупреждали собравшихся, что мероприятие незаконное.





На железнодорожном вокзале в самом начале акции был задержан молодой человек с плакатом «Прэзідэнт ненастаяшчы».

Около автовокзала силовики попытались задержать еще одного мужчину, однако протестующие отбили его.

Дойдя до психоневрологического диспансера, люди начали скандировать «Заберите Сашу». Гродненцы простояли напротив здания медучреждения минут 20 и начали расходиться. Перед этим запустили черные шарики с портретом Александра Лукашенко в небо и оставили искусственные цветы, венки и плакаты около одного из деревьев.

Большая часть колонны двинулась в сторону автовокзала. Однако сюда уже дошло около 1,5 тысяч человек, которые попытались пройти по путепроводу и подземному переходу в сторону площади Советской. Но протестующим проход перекрыли силовики. Люди пытались договориться со стоящими сотрудниками, но те просто молчали.





















— Почему, почему мы не можем пройти туда? — спрашивали девушки на путепроводе. Сотрудники молчат.

— У вас приказ?

Кто-то из силовиков в знак согласия кивает головой.

Противостояние ни к чему не привело и люди двинулись обратно к автовокзалу. Небольшая группа людей стала петь песню «Пагоня». Закончив, они также пошли на привокзальную площадь. Когда здесь осталось около 50 человек, подъехал бус с сотрудниками ОМОНа, они выбежали из машины и начали задерживать молодого человека с флагом, люди попытались отбить мужчину, началась потасовка, кто-то встал перед микроавтобусом. В этот момент приехал автобус и еще один бус с ОМОНом. Людей начали теснить к зданию автовокзала, силовики распылили слезоточивый газ. В итоге забрали еще несколько человек. Некоторым оставшимся около автовокзала гродненцам понадобилась вода, чтобы промыть глаза.

























— Ничего, ничего. Полчаса и будем нормально все, — успокаивал женщин один из пострадавших мужчин.

На этом мирный гродненский марш закончился. Люди разошлись.

По предварительной информации, всего в Гродно на акции было задержано пять человек.

































Также на выходе из своего дома была задержана международный секретарь Белорусского независимого профсоюза Лиза Мерляк. Ее отвезли в Ленинский РОВД Гродно. В отношении гродненки был составлен протокол за участие в массовом несанкционированном мероприятии. Девушку отпустили. После составления протоколов отпустили и остальных людей, которые были задержаны 30 августа.