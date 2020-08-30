|
В Могилеве снова протестовали против Лукашенко. На улицы вышли около 2,5 тысяч человек
31.08.2020 06:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Могилеве 30 августа люди снова массово вышли на улицы с протестом против Лукашенко, насилия силовиков и вранья чиновников. Акция была, как и все предыдущие, мирной, но без задержаний не обошлось. И без происшествий тоже: в людей из колонны жители многоэтажек швыряли цветы в горшках и выливали воду.
22 дня подряд после
Дело в том, что все площади были заняты. Около ТЦ «Атриум» — школьным базаром, состоящим из едва ли десятка палаток. На площади Славы второй день подряд шел 7 часов длился «общегородской праздник», как
Акция началась с пары сотен человек, и примерно за час колонна выросла, по оценке журналиста TUT.BY, до 2,5 тысяч человек. Она прошла от площади Ленина к площади Славы, затем по улице Ленинской вернулась обратно и сделала большой круг через проспект Мира, улицы Космонавтов, Лазаренко и Первомайскую.
На силовиков все несколько тысяч человек реагировали одинаково все 3,5 часа: освистывали, скандировали «Это наш город», «Позор» и «Лукашенко — в автозак».
Около 16.30 на улице Первомайской в районе кинотеатра «Чырвоная Зорка» был задержан молодой парень на велосипеде, сообщили журналистам очевидцы. По их словам, молодого человека задержали «коротко стриженные мужчины в штатском» и завели в микроавтобус.
Меньше чем через час во время прямой трансляции задержали блогера Алеся Соболевского. До этого в него из окна дома на улице Пионерской, 50 кто-то швырнул горшок с цветком, который задел рюкзак блогера. Чуть позже очевидцы говорили, что на девушек из колонны кто-то выплеснул воду из окна.
Соболевского сразу после происшествия с цветочным горшком задержали силовики и в считанные секунды завели в микроавтобус. Как
Также, по некоторым данным, задержан активист и блогер Андрей Бодилев.
По данным волонтеров «Вясны», около 18.20 на Пожарном переулке был задержан молодой человек с бело-красно-белым флагом: мужчины в штатском под руки завели его в серый микроавтобус.
Волонтеры «Вясны» и читатели TUT.BY сообщают, что за участие в несанкционированном мероприятии были задержаны и доставлены в Октябрьский РОВД Могилева еще как минимум 6 человек. Часть из них выпустили после составления административных протоколов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без задержаний не обошлось. И без происшествий тоже: в людей из колонны жители многоэтажек швыряли цветы в горшках и выливали воду.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)