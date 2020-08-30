В Могилеве снова протестовали против Лукашенко. На улицы вышли около 2,5 тысяч человек

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 30 августа люди снова массово вышли на улицы с протестом против Лукашенко, насилия силовиков и вранья чиновников. Акция была, как и все предыдущие, мирной, но без задержаний не обошлось. И без происшествий тоже: в людей из колонны жители многоэтажек швыряли цветы в горшках и выливали воду.

22 дня подряд после президентских выборов могилевчане собираются в центре города. 30 августа акция протеста была как никогда ранее подвижной: колонна людей с флагами и плакатами 3,5 часа ходила по главным улицам Могилева.

Дело в том, что все площади были заняты. Около ТЦ «Атриум» — школьным базаром, состоящим из едва ли десятка палаток. На площади Славы второй день подряд шел 7 часов длился «общегородской праздник», как анонсировал его горисполком . Площадь Ленина оцепили силовики в бронежилетах — так же, как в прошлое воскресенье .

Акция началась с пары сотен человек, и примерно за час колонна выросла, по оценке журналиста TUT.BY, до 2,5 тысяч человек. Она прошла от площади Ленина к площади Славы, затем по улице Ленинской вернулась обратно и сделала большой круг через проспект Мира, улицы Космонавтов, Лазаренко и Первомайскую.





























Все это время мимо колонны проезжали машины милиции, откуда по громкоговорителю людей предупреждали о незаконности мероприятия и предупреждали, что будут применять физическую силу и спецсредства. Несколько раз колонну, которую возглавляли несущие огромный бело-красно-белый флаг, встречали сотрудники УВД Могоблисполкома. Они снимали людей на видеокамеру и также в рупор сообщали о том, что могилевчане нарушают закон о массовом мероприятии.

На силовиков все несколько тысяч человек реагировали одинаково все 3,5 часа: освистывали, скандировали «Это наш город», «Позор» и «Лукашенко — в автозак».

Около 16.30 на улице Первомайской в районе кинотеатра «Чырвоная Зорка» был задержан молодой парень на велосипеде, сообщили журналистам очевидцы. По их словам, молодого человека задержали «коротко стриженные мужчины в штатском» и завели в микроавтобус.

Меньше чем через час во время прямой трансляции задержали блогера Алеся Соболевского. До этого в него из окна дома на улице Пионерской, 50 кто-то швырнул горшок с цветком, который задел рюкзак блогера. Чуть позже очевидцы говорили, что на девушек из колонны кто-то выплеснул воду из окна.





























Соболевского сразу после происшествия с цветочным горшком задержали силовики и в считанные секунды завели в микроавтобус. Как сообщают волонтеры лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», позже Соболевского видели в Ленинском РОВД без телефона и шнурков в обуви, то есть его могли поместить в камеру для задержанных.

Также, по некоторым данным, задержан активист и блогер Андрей Бодилев.

По данным волонтеров «Вясны», около 18.20 на Пожарном переулке был задержан молодой человек с бело-красно-белым флагом: мужчины в штатском под руки завели его в серый микроавтобус.

Волонтеры «Вясны» и читатели TUT.BY сообщают, что за участие в несанкционированном мероприятии были задержаны и доставлены в Октябрьский РОВД Могилева еще как минимум 6 человек. Часть из них выпустили после составления административных протоколов.